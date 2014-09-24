به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی صبح چهارشنبه در یادواره شهید کلهری که در سالن همایشهای شهرداری قم برگزار شد با اشاره به اینکه هیچ کشوری روز حمله به کشور خود را جشن نمیگیرد یا گرامی نمیدارد، اظهار داشت: اینکه ما هفته دفاع مقدس را گرامی میداریم، به این خاطر است که شروع تهاجم، شروع دفاع است.
وی ادامه داد: تاریخ به ما نشان میدهد که چرا دفاع مقدس مهم است چرا که در طول 400 سال گذشته هر جنگی در این کشور رخ داده، بخشی از کشور را جدا کرده است.
سکوت تاریخ نسبت به هولوکاست ایرانی
رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت: اتفاقی در 6 سال در کشور ما افتاده که اسمش را گذاشتهاند هولوکاست ایرانی و بزرگترین تلفات تاریخ کشور است، به علت بروز جنگ جهانی دوم، اشغال کشور، بیعرضگی پادشاهان، قحطی و بیماری صورت گرفت که موجب شد میلیونها نفر به علت گرسنگی و بیماری بمیرند.
وی خاطرنشان کرد: این صحنه وحشتناک به خاطر عبور یک جنگ از کنار کشورمان بود که بخشی از کشور را از ما گرفت و نیمی از جمعیت کشور را به کشتن داد. هیچ کشوری در جنگ جهانی دوم به این میزان تلفات انسانی نداشته و این در شرایطی شکل گرفت که ما در این جنگ بیطرف بودیم.
جلالی ابراز داشت: در کتابهای تاریخی این قطعه از تاریخ کشور حذف شده است اما ما باید این ذلت تاریخی را ببینیم تا قدر عزت امروز را بدانیم.
وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی تمام معادلات منطقه را به هم ریخت، گفت: ما در آن زمان حافظ منافع آمریکا و بزرگترین همکار راهبردی اسرائیل در منطقه بودیم و هر کشوری را که میخواستند تحت فشار قرار دهند، از طریق ارتش ایران این کار را انجام میدادند.
رئیس سازمان پدافند غیر عامل با اشاره به رویکرد انقلاب اسلامی در عدم وابستگی به شرق و غرب خاطرنشان کرد: تحمیل جنگ یکی از ابزارهای آمریکا برای برگرداندن منطقه به اوضاع پیش از انقلاب بود. آن زمان هم عدهای فکر میکردند دلیل جنگ، مشکلات حقوقی ما با صدام است اما اینها بهانه بود و ریشه مشکل، آمریکا بود. مانند امروز که مسئله هستهای بهانه شده اما مشکل ریشهایتر از اینها است.
وی با اشاره به محاسباتی که دشمن در طراحی جنگ داشت گفت: چیزی که محاسبه نکرده بودند، دفاع مردم از دولت و به صحنه آمدن روحانیت بود.
جنگ دانشگاه شد
جلالی خاطرنشان کرد: جنگ تبدیل شد به دانشگاه انسانسازی و دانشگاه بازسازی کشور و این با اعتماد به قابلیت جوانان و خودباوری صورت گرفت.
وی با اشاره به نقش فرماندهان در دفاع مقدس گفت: بسیاری از این فرماندهان را یک لحظه در استراحت نمیشد دید و تمام فشار جنگ را بر دوش خود انداخته بودند. اینها تفکر جنگ را از تفکر بنی صدر که تانک در برابر تانک بود، به تفکر انجام وظیفه و تکلیف تغییر دادند.
این فرمانده دوران دفاع مقدس با اشاره به اینکه در طول جنگ نسلی برای اداره کشور ساخته شد افزود: روزهای نخست همه بر اساس تکلیف فردی وارد جبهه شدند و متناسب با اقتضائات مسئولیت پذیرفتند.
وی ایمان به رهبری را کلید موفقیتها در جنگ دانست و گفت: این موجب شد یک فرهنگ در کشور ایجاد شود. فرهنگ اینکه میتوانیم در برابر هر تهدید بایستیم به شرطی که به رهبری و باورهای خود ایمان داشته باشیم.
جلالی اضافه کرد: معادلات تانک در برابر تانک را تمام دانشگاههای نظامی دنیا آموزش میدهند اما فرهنگ دفاع مقدس ما یک فرهنگ یگانه و بینظیر است.
وی افزود: محصول ما در جنگ، فرماندهان شهید ما و فرهنگ تولید شده در دفاع مقدس بود که همان فرهنگ میتواند تداوم انقلاب اسلامی را تضمین کند.
بازتولید ارزشهای اسلام حقیقی
رئیس سازمان پدافند غیر عامل نفوذ در قلبها را ویژگی مشترک فرماندهان دفاع مقدس دانست و گفت: در هشت سال جنگ تحمیلی ارزشهای صدر اسلام بازتولید شد. در طول جنگ حتی یک رزمنده را به خاطر عقبنشینی تنبیه نکردیم بلکه همه کارها با عشق پیش میرفت.
وی ابراز داشت: امروز اگر با تحریم روبرو هستیم، ابزار مقاومت در برابر آن فرهنگ دفاع مقدس است که باید با مطالعه دقیق آن را استخراج کنیم. اگر یادمان برود آن فرهنگ و برویم سراغ اعتماد به غرب و تصور کنیم که مشکل با صحبت و مذاکره حل میشود، شکست میخوریم.
جلالی مهمترین درس دفاع مقدس را عدم وابستگی در ارکان عمومی کشور دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی فرهنگ دفاع مقدس باید وارد اقتصاد شود.
وی اضافه کرد: اعتماد به خارجیها نمیتواند مشکلات امروز ما را حل کند بلکه گوش به فرمان رهبر انقلاب بودن و استحکام مولفه های ملی با تاکید بر قدرت داخل موضوع مورد نیاز ما است.
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