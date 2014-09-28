پایان فیلمبرداری «هاری»/ فیلم روی میز تدوین قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «هاری» نوشته امیر علی محسنین است و مضمونی اجتماعی دارد. فیلمبرداری این اثر سینمایی به تازگی بعد از 39 جلسه به مدیریت فیلمبرداری فرشاد گل سفیدی به پایان رسیده است. امیر احمد انصاری کارگردان و علی شاه حاتمی و مهدی مددکار تهیه کنندگان این فیلم سینمایی هستند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: من خطر کردم که همه چی درست شه یا هیچی! هر کاری می‌کنم واسه خاطر بچمونه که تو خیابونایی که من بزرگ شدم بزرگ نشه...

فیلم که با مراسم تجلیل از جمشید هاشم پور در تهران کلید خورد پس از پایان فیلمبرداری روی میز تدوین مستانه مهاجر قرار گرفت. علیرضا کمالی، مینا ساداتی، حسین سلیمانی، مجید واشقانی، اکبر معززی، ماریه ماشاالهی، اصغر طبسی، علی گلبهاران، اشکان مهری، سمانه افتخاری و میلاد کیمرام با هنرمندی هنگامه قاضیانی و نقش آفرینی جمشید هاشم پور گروه بازیگران «هاری» را تشکیل می دهند.

دیگر عوامل «هاری» عبارتند از مشاور کارگردان: علیرضا امینی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد گل سفیدی، طراح صحنه و لباس: امیر حسین حداد، طراح چهره پردازی: دانیال شعاعی، صدابردار: امیر شاهوردی، مدیر تولید: مهدی مددکار، مجری طرح: علی گلبهاران، سرمایه گذاران: علیرضا اشکبوس، جهانگیر مهابادی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: سمیرا شکوری، منشی صحنه: غزل رشیدی، عکاس: حسن هندی، مشاور رسانه ای: منصوره بسمل، فیلمبردار پشت صحنه: اشکان مستی، مدیر تدارکات: امیر هوشنگ فراهانی.