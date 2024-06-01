قیمت جهانی طلا امروز؛ هر اونس ۲۳۲۷ دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انتظار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در سال جاری میلادی قیمت طلا را برای چهارمین ماه پیاپی افزایش داده است. قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۶۷ درصد کاهش به ۲۳۲۷ دلار و ۳۳ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰.۸۷ درصدی به ۲۳۴۵ دلار و ۸۰ سنت رسیده است.

اما قیمت طلا ۱.۸ درصد طی یک ماه گذشته افزایش داشته است‌. طلا در بیستم ماه مه به رکورد ۲۴۴۹ دلار و ۸۹ سنت رسیده بود.

اطلاعات اقتصادی آمریکا نشان داد شاخص هزینه‌کرد مصرف شخصی در این کشور در ماه آوریل ۰.۳ درصد افزایش یافته که طبق پیش بینی اقتصاددان‌ها بوده است. بدین ترتیب نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس ۲.۷ درصد ارزیابی می‌شود.

برخی مقامات فدرال رزرو اعلام کرده‌اند چندین ماه تورم پایین لازم است تا بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره متقاعد شود.

با توجه به گزارش وزارت اقتصاد آمریکا که حاکی از روند کاهش تورم به سمت هدف ۲ درصد بانک مرکزی است، حالا تاجران بیش از پیش احتمال می‌دهند نرخ بهره در ماه سپتامبر پایین بیاید.

لری لوگان رئیس بانک فدرال رزرو دالاس در روز پنجشنبه گفت تورم رو به هدف ۲ درصد بانک مرکزی پیش می‌رود اما هنوز برای پایین آوردن نرخ بهره زود است.

با اینکه همواره از طلا به عنوان یک پشتوانه ایمن در زمان تورم بالا یاد می‌شود، اما افزایش نرخ بهره هزینه نگهداری طلا به عنوان یک سرمایه غیر سودده را بالا برده و تمایل برای خرید آن را کاهش می‌دهد.

در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۳.۴۷ درصد کاهش به ۳۰ دلار و ۴۴ سنت رسید و پلاتین با یک افزایش ۰.۸۸ درصدی ۱۰۳۸ دلار و ۴۵ سنت معامله می‌شود.