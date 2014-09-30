به گزارش خبرنگار مهر رضا محمودیان شامگاه دوشنبه در کارگروه پدافند غیرعامل که در محل حوزه استاندار کرمانشاه برگزار شد از برگزاری برنامههای متنوعی در هفته پدافند غیرعامل استان کرمانشاه خبرداد.
وی افزود: هفته پدافند غیرعامل از سوم آبان در استان آغاز و تا هشتم آبان سال جاری ادامه دارد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان کرمانشاه با بیان اینکه شعار امسال این هفته "پدافند غیرعامل، مصونیتبخشی با عزم ملی و مدیریت جهادی" است گفت: اولین روز از این هفته با نام "تولید و ترویج علم و پدافند غیرعامل" نامگذاری شده و برگزاری مسابقات مقالهنویسی، توزیع بروشورهای آموزشی بین پرسنل ادارات و توزیع بروشور در بین دانشآموزان از جمله برنامههای این روز در استان کرمانشاه است.
وی از برپایی نمایشگاه پدافند زیستی با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست، اداره کل دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی خبرداد و گفت: این نمایشگاه در دومین روز از هفته پدافند که با نام "سلامت انسان و محیط زیست، محور پایداری و پدافند غیرعامل" نامگذاری شده است برپا شده و تا پیان این هفته ادامه دارد.
محمودیان از برگزاری همایشی مربوط به رعایت مبحث 21 مقررات ملی ساختمان خبرداد و گفت: این همایش نیز در سومین روز از هفته مذکور که به نام "استانداردسازی، مقاومسازی، خوداتکایی و پدافند غیرعامل" نامگذاری شده است برگزار میشود.
وی چهارمین روز از این هفته را با نام " گفتمانسازی و نهادینهسازی و پدافند غیرعامل" اعلام کرد و گفت: در این روز همایش نقش پدافند غیرعامل در اقتصاد مقاومتی در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار میشود.
وی از برگزاری رزمایش امنیت شبکه سایبری خبرداد و گفت: این رزمایش در پنجمین روز از این هفته که با نام "کاهش آسیبپذیری، افزایش توانمندی در فضای سایبری و پدافند غیرعامل" نامگذاری شده است برگزار خواهد شد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان کرمانشاه همچنین از برگزاری همایش بزرگ استانی در حوزه آب و برق و طی ششمین روز از این هفته با نام "منابع ملی، سرمایه پایدار و پدافند غیرعامل" خبرداد.
محمودیان در پایان هفتمین روز از این هفته را با نام "بسیج، مشارکت مردمی، محور تحقق پدافند غیرعامل" اعلام کرد و از برگزاری همایشهای توجیهی در سطح پایگاههای مقاومت بسیج و شرکت کارکنان این اداره کل در نماز عبادی و سیاسی جمعه خبرداد.
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