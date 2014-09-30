آیین تجلیل از آتش نشانان فداکار شاهرودی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرفانی شامگاه دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز آتش نشان و تقدیر از جان برکفان حوزه امداد و نجات، همزمان با سراسر کشور که با حضور تنی چند از مسئولان استانی و شهری در سالن آمفی تئاتر مجتمع هلال احمر شهرستان شاهرود برگزار شد ضمن بیان این مطلب که فداکاری و ایثار رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس شباهت بسیاری به وظیفه خطیر آتش نشانان دارد، گفت: فداکاری عزیزان آتش نشان در زمان صلح در عمل بسیار به ایثار و جان فشانی که رزمندگان اسلام در زمان جنگ از خود نشان دادند شبیه است.

وی نجات جان یک فرد را مانند نجات جان همه مردم دانست و تصریح کرد: کسی که لباس آتش نشانی را بر تن می کند و خودش را برای نجات فردی از افراد جامعه به خطر می اندازد در اصل برای نجات اجتماع فداکاری می کند.

ملت ایران همیشه در مقابل دشمنان ایستاده اند

شهردار شاهرود افزود: گمان نمی کنم در یوم القیامه و پیشگاه خداوند متعال تفاوتی در وصف حال افراد فداکار چه در لباس امداد و نجات و چه در لباس رزم و نبرد وجود داشته باشد.

میرفانی همچنین به سه رویارویی دشمنان اسلام با انقلاب مردم ایران در برهه های مختلف تاریخی پرداخت و اظهار داشت: نخستین صف آرایی دشمنان اسلام در مقابل ملت بزرگ ایران در زمان انقلاب رخ داد که ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی به برکت خون شهدا و رهبری امام امت توانستند بر آن فائق شوند.

وی ادامه داد: دومین رویارویی در زمان هشت سال دفاع مقدس رخ داد که این بار نیز به یاری خداوند منان امت بزرگوار ایران اسلامی در مقابل همه کفار سر تسلیم فرود نیاوردند.

شهردار شاهرود افزود: اما امروز رویارویی دشمنان نظام در حوزه فرهنگ و اقتصاد نمود پیدا کرده است که مطمئنا به برکت خون شهدا و یاری فرزندان نسل سوم و حتی چهارم انقلاب اسلامی، در مقابل آنها شکست نخواهیم خورد.

بین امنیت و آسایش پیوندی ناگسستنی برقرار است

نایب رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود نیز در ادامه این مراسم ضمن گرامیداشت هفتم مهرماه روز آتش نشان و هفته دفاع مقدس، گفت: مقوله امنیت مقوله ای است که مورد توجه همه کشور ها و مسئولان است و در هر کشوری امنیت وجود داشته باشد، مقبولیت و مشروعیت نیز وجود دارد.

مرتضی احمدیان حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و انتظامی را از جمله شئونات مقوله امنیت در کشورمان دانست و تاکید کرد: امنیت و احساس آسایش و آرامش در بین مردم با هم پیوندی نا گسستنی دارند و هر قدر که میزان امنیت و آسایش در بین جامعه بیشتر باشد، حکومت نیز مقتدر تر است.

وی افزود: کسانی که در زمینه تامین این امنیت زحمت می کشند، نقش پررنگ و مستقیمی را در پیشبرد اهداف یک دولت ایفا می کنند به این شکل که معمولا خود را در معرض خطر و زحمت قرارمی دهند تا جامعه از نعمت امنیت محروم نشود.

احساس امنیت از برقراری آن با ارزش تر است

مسئول کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شاهرود، با اشاره به فداکاری های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس، اظهار داشت: آنها جان و مال خود را به خطر انداختند تا امنیت برای آیندگان تامین شود.

احمدیان با بیان این مطلب که احساس امنیت از برقراری آن با ارزش تر است، گفت: ممکن است در جامعه ای امنیت وجود داشته باشد اما فکر و فشار عصبی نا امنی موجب آزار انسان می شود و امنیت پایدار زمانی تامین می شود که امنیت در کنار احساس روانی امن بودن در جامعه حکم فرما باشد.

وی افزود: در راستای ایجاد آرامش و امنیت دستگاه ها و نهادهای مختلفی دست اندر کار هستند که قطعا یکی از مهمترین آنها سازمان آتش نشانی است.

عشق لازمه خدمت در حوزه تامین امنیت است

نایب رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود، عشق را لازمه خدمت رسانی در مقوله ایجاد امنیت در جامعه دانست و تصریح کرد: کسی که عاشق نباشد نمی تواند در این زمینه فعال باشد و عشق رزمندگان ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس نمونه بارز و نمایان این مهم است.

احمدیان همچنین تاکید کرد: آتش نشانان ما برای تامین امنیت و ایجاد آرامش خود را به آتش می زنند تا امنیت پایدار به وجود بیاید و از این منظر تشابه مسلمی بین رزمندگان دفاع مقدس و آتش نشانان فداکار ما وجود دارد.

آتش نشان مقدس ترین نام است

مدیر سازمان آتش نشانی شهرستان شاهرود نیز در ادامه مراسم، با بیان این مطلب که آتش نشان مقدس ترین نام است، گفت: اسم آتش نشان، نام فرشتگان نجات را تداعی می کنند و این قشر به واسطه نجات جان انسان ها و حتی حیوانات مخلوق خداوند در نزد جامعه نیز از مقبولیت و احترام خاصی برخوردارند.

علیرضا محمدی ضمن گرامیداشت شهدای آتش نشان و مخصوصا جان باختگان حادثه قطار نیشابور، اظهار داشت: خطرات این شغل بسیار زیاد است که استرس های کاری، فشار عصبی، ترس و دلهره و در معرض آتش قرار گرفتن تنها نمونه های کوچکی از آنها هستند.

وی افزود: بسیاری از همکاران ما با مشکلاتی جدی از قبیل استنشاق دود و آلاینده های سمی، سقوط از ارتفاع، ترشح هورمون هایدفاعی بدن، اثرات سوختگی، عدم تغذیه و خواب مناسب، اصوات گوشخراش، زنگ اعلام خطر و ... دست و پنجه نرم می کنند و می توان به جرات گفت بسیاری از آنها حداقل دو یا سه مورد از این عوارض را با خود به یادگار دارند.

همسران آتش نشانان سزاوار قدر دانی هستند

مدیر سازمان آتش نشانی شاهرود، ضمن تشکر از پرسنل فداکار این سازمان ابراز داشت: باید علاوه بر همکاران بخش امداد و نجات، از خانواده ها و همسران آتش نشانان نیز تشکر و قدردانی کرد، آنهایی که با دوری همسران و خطرات و استرس های ناشی از آن سال هاست می سازند و صبر و پایداری شان سزاوار تقدیر است.

محمدی افزود: در مجموعه سازمان آتش نشانی تعدای از بانوان آتش نشان نیز در زمینه های نختلف اعم از آموزش و نجات فعالیت می کنند که خدماتشان در خور قدر دانی است.

در ادامه آئین بزرگداشت روز آتش نشان، از پرسنل بازنشسته سازمان، مصدومان حوادث اخیر امداد و نجات و همچنین کارمندان نمونه سازمان آتش نشانی شاهرود با اهداء جوایزی توسط اعضای شورای اسلامی شهر شاهرود و همچنین شهردار این شهر تجلیل به عمل آمد.