به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادنو کشاورزی تهران گفت: اعلام رشد 4.6 درصدی از سوی بانک مرکزی جای خوشحالی دارد اما باید برخی تاملات را نیز در مورد آن انجام داد. در عین حال، برای خروج از رکود باید چندین دوره این رشد مثبت باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در ترکیب این رشد گروه نفت 0.7 درصد، صنعت 1.5 درصد، بازرگانی یک درصد، خدمات مالی و پولی 3.8 درصد و سایر گروه ها 3.8 درصد رشد داشته است اما عمده رشد صنعت به خودروسازی، پتروشیمی و واحدهای بزرگ مربوط است.

وی ادامه داد: براساس آمارها، تولید خودرو 75 درصد رشد داشته و قرار است به 1.2 میلیون دستگاه افزایش یابد اما آنچه جای تامل دارد واحدهای کوچک و متوسط هستند که متاسفانه رشد مناسبی نداشته اند.

به اعتقاد آل اسحاق، چنانچه به واحد های کوچک و متوسط توجه نشود، به طور قطع اشتغال نیز رشد نمی یابد، ضمن اینکه در این آمارها بخش عمومی منفی 2.1 درصد رشد داشته که نگران کننده است.

آل اسحاق با انتقاد از عدم بهبود معیشت مردم، تاکید کرد: اگر چه دولت توانسته تورم را کنترل کند اما معیشت مردم و معضل قیمت مواد غذایی حل نشده و هر روز قیمت میوه و برنج در حال تغییر است که نیاز به رسیدگی دولت دارد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران خاطرنشان کرد: میانگین تورم 21.1 درصد و تورم نقطه به نقطه نیز 14.4 درصد اعلام شده که با کاهش 1.4 درصدی مواجه است اما ترکیب محاسبه تورم در سبد کالا نشانگر آن است که هزینه های تولید و معیشت مردم توجه جدی تری می خواهد و قدرت خرید به شدت کاهش یافته و این دو عامل، آن چیزی است که مردم در زندگی خود لمس می‌کنند و فشار زندگی ناشی از کاهش قدرت خرید بر مردم افزایش داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: علی رغم اعلام رشد 40 درصدی در پرداخت تسهیلات بانکی، نکته قابل تامل این است که آیا اعتبار جدیدی از سوی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اختصاص یافته یا مهلت بازپرداخت تسهیلات گذشته تمدید شده است؟ چراکه رشد پرداخت تسهیلات برای بخش تولید و تامین سرمایه در گردش آن ملموس نیست و تولید همچنان با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کند.

وی تصریح کرد: در رابطه با بودجه حرکت‌های خوبی صورت گرفته و قرار است در نیمه آذر ماه بودجه ای از سوی دولت به مجلس ارائه شود که این کاری ارزشمند است.

آل اسحاق با ابراز نگرانی از عدم تخصیص مناسب بودجه عمرانی، اظهارداشت: متاسفانه علی رغم هشدارها بودجه عمرانی دولت به شدت نسبت به بودجه عمومی کاهش داشته و این نگران کننده است.

وی در ارتباط با ساماندهی اقتصادی گفت: دولت باید میان حرف و عمل خود تطابق بیشتری قائل شود و حرف او با عملش بیش از شرایط فعلی تطبیق داشته باشد.