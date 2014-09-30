بازگشت واژه "اردک لنگ" به ادبیات سیاسی آمریکا/ ایران فعلا با تحریم جدیدی روبرو نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، "استنی هویر" از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان با اشاره به این وضعیت در ادامه گفت: می توان از انتخابات میان دوره ای کنگره که در اواسط ماه نوامبر برگزار می شود به عنوان اردکی لنگ در تصمیم گیری های کنگره یاد کرد.

نمایندگان کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه بر این امر تاکید دارند که کنگره باید برنامه ای برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران در صورت شکست مذاکرات این کشور با گروه 1+5 داشته باشد اما از آنجا که زمان به اتمام رسیدن این مذاکرات با اردک لنگ همزمان است، تصویب تحریم های جدید علیه تهران در آن دوران تقریبا امکان ندارد.

هویر در ادامه به رایزنی های خود با سناتور "رابرت منندز" از چهره های ضد ایرانی حاضر در سنا اشاره کرده و می گوید: در دیدار با منندز درباره تحریم های جدید ایران صحبت کردم اما مشکل این است که زمان پایان مذاکرات تقریبا با زمان برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره برابر است.

علاوه بر آن دولت آمریکا بارها به کنگره تاکید کرده که در زمان انجام مذاکرات هسته ای، مجلس نمایندگان و سنا از بررسی پیش نویس تحریم های جدید علیه تهران خودداری کنند.

این عضو دموکرات کنگره آمریکا در ادامه به موضوع داعش اشاره کرده و می نویسد: شکی در این مورد نیست که برای مبارزه درست با داعش باید اقدام به اعزام نیرو به عراق کرد اما "باراک اوباما" با اعزام نیرو به این کشور مخالف است و اگر بحث بررسی آن در کنگره نیز پیش بیاید بازهم موضوع انتخابات میان دوره ای کنگره پیش می آید.