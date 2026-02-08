حجت الاسلام مهدی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت حضور مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن اظهار کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن، همانند یوم‌الله ۲۲ دی‌ماه، با حضوری معنادار، آگاهانه و گسترده از سوی مردم همراه خواهد بود و این حضور دشمنان و توطئه‌های آنان را ناکام می گذارد.

معاون رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی بیان کرد: ملت ایران بارها نشان داده‌اند که با وحدت، همدلی و حضور به‌موقع در صحنه، اجازه تحقق اهداف دشمنان را نخواهند داد و معتقدیم در یوم‌الله ۲۲ بهمن نیز با مشارکت پرشورتر آحاد مردم، این انسجام و اقتدار ملی بار دیگر به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی با دعوت از مردم برای حضور گسترده در این راهپیمایی تصریح کرد: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نقش مهمی در تقویت امنیت، آرامش و ثبات جامعه دارد و موجب خنثی‌سازی توطئه‌ها و اغتشاشات دشمنان می‌شود. این حضور هوشمندانه، پشتوانه‌ای محکم برای نظام و نشانه بصیرت و هوشیاری مردم در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی است.