  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۰۷

مسئولان دیلم با خانواده شهید «ابراهیمی زاده» در دهه فجر دیدار کردند

مسئولان دیلم با خانواده شهید «ابراهیمی زاده» در دهه فجر دیدار کردند

بوشهر- به مناسبت دهه مبارک فجر، فرماندار شهرستان دیلم به همراه بخشدار امام حسن، امام جمعه و اعضای شورای اداری با خانواده شهید ضرغام ابراهیمی زاده دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی، عصر یکشنبه در این دیدار بر تکریم خانواده شهدا و رسیدگی به دغدغه‌های آنان تأکید کرد و گفت: همه ما موظفیم در تمامی زمینه‌ها برای حل مشکلات خانواده‌های شهدا تلاش کنیم و تکریم این عزیزان باید در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: حضور در جمع خانواده‌های شهدا یادآور فداکاری و ایثار این بزرگواران است و پیگیری نیازهای آنان ادامه خواهد داشت.

مسئولان دیلم با خانواده شهید «ابراهیمی زاده» در دهه فجر دیدار کردند

شهید ضرغام ابراهیمی زاده در سن ۲۰ سالگی در عملیات والفجر ۸ در منطقه فاو به شهادت رسید و یاد و نام او همچنان برای مردم دیلم ارزشمند و الهام‌بخش است.

کد مطلب 6743281

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها