مسئولان دیلم با خانواده شهید «ابراهیمی زاده» در دهه فجر دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی، عصر یکشنبه در این دیدار بر تکریم خانواده شهدا و رسیدگی به دغدغههای آنان تأکید کرد و گفت: همه ما موظفیم در تمامی زمینهها برای حل مشکلات خانوادههای شهدا تلاش کنیم و تکریم این عزیزان باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: حضور در جمع خانوادههای شهدا یادآور فداکاری و ایثار این بزرگواران است و پیگیری نیازهای آنان ادامه خواهد داشت.
شهید ضرغام ابراهیمی زاده در سن ۲۰ سالگی در عملیات والفجر ۸ در منطقه فاو به شهادت رسید و یاد و نام او همچنان برای مردم دیلم ارزشمند و الهامبخش است.
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