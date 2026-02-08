مسئولان دیلم با خانواده شهید «ابراهیمی زاده» در دهه فجر دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی، عصر یکشنبه در این دیدار بر تکریم خانواده شهدا و رسیدگی به دغدغه‌های آنان تأکید کرد و گفت: همه ما موظفیم در تمامی زمینه‌ها برای حل مشکلات خانواده‌های شهدا تلاش کنیم و تکریم این عزیزان باید در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: حضور در جمع خانواده‌های شهدا یادآور فداکاری و ایثار این بزرگواران است و پیگیری نیازهای آنان ادامه خواهد داشت.

شهید ضرغام ابراهیمی زاده در سن ۲۰ سالگی در عملیات والفجر ۸ در منطقه فاو به شهادت رسید و یاد و نام او همچنان برای مردم دیلم ارزشمند و الهام‌بخش است.