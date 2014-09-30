سهم قم باید در تیم ملی فوتسال افزایش یابد

امیر شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کسب پنجمین پیروزی ماهان تندیس در لیگ برتر فوتسال گفت: با وجود اینکه بسیاری از اهالی فوتسال دیدار ما برای پایا سازه تبریز را بازی ساده یا تصور میکردند اما حریف آذربایجانی نشان داد که اگر فضا پیدا کند تیم خطرناکی است و به ویژه در نیمه نخست که بازیکنان ما کمی بازی را رها کرده بودند، کار برای ماهان دشوار شد.
وی افزود: پس از اینکه گل تساوی بخش را دریافت کردیم بازیکنان ماهان تندیس به خود آمدند و از آن لحظه، همان نمایشی را ارائه کردیم که درشان ماهان تندیس بود و هواداران قمی انتظار آن را داشتند.
سرمربی تیم فوتسال ماهان تندیس قم تصریح کرد: پیروزی بر پایاسازه به ما کمک کرد علاوه بر صدرنشینی در لیگ برتر، اعتماد به نفس بیشتری برای موفقیت در بازیهای آینده داشته باشیم و با انرژی برای دیدار با فردوسی مشهد راهی خراسان شویم.
شمسایی بیان داشت: ترکیب تیم فوتسال ماهان تندیس را مجموعهای از نفرات جوان و بازیکنان با سابقه لیگ برتری تشکیل میدهند و این امر سبب میشود از نظر فنی در شرایط بهتری قرار بگیریم ضمن اینکه حضور بازیکنانی که امسال از تیم امید ما به تیم اصلی راه یافتهاند، سرمایه گذاری بزرگی برای ماهان تندیس است.
وی عنوان داشت: خوشبختانه ماهان تندیس از چنان بازیکنان با کیفیتی سود میبرد که به اعتقاد من سهم فوتسال قم باید در تیم ملی فوتسال افزایش یابد و این، کمک به فوتسال ملی ماست و حتی بازیکنان جوان ما نیز میتوانند در تیمهای ملی عضویت داشته باشند.
سرمربی تیم فوتسال ماهان تندیس قم خاطرنشان کرد: گرچه در تمام ۵ مسابقه اخیرمان پیروز شدهایم اما هنوز راه درازی تا پایان فصل باقی مانده و نمیتوان در مورد قهرمانی اظهار نظر کرد اما همان طور که بارها گفتهام، هر بازی برای ما یک فینال است و به همه بازیها به چشم یک بازی سرنوشت ساز و تعیین کننده نگاه میکنیم.
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