به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که پیش از این اعلام شده بود تیم ملی فوتسال ایران به صورت شفاهی به مسابقات گرندپری برزیل دعوت شده است، دعوتنامه رسمی چند روز پیش به فدراسیون فوتبال ایران ارسال شد تا خیال ایران برای حضور در این مسابقات به صورت صد درصد راحت شود.

این مسابقات در شهر سائوپائولو برگزار خواهد شد ولی هنوز شرایط برگزاری و تعداد تیم‌های شرکت کننده در آن مشخص نیست. سید رضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال با تایید این مطلب به خبرنگار مهر، گفت: مسئولان گرندپری دنبال این هستند تا مسابقات را با حضور هشت تیم برگزار کنند ولی تا الان حضور شش تیم در این مسابقات قطعی شده است. البته هنوز اسامی این تیم‌ها را به ما اعلام نکرده‌اند.

افتخاری تاکید کرد: به خاطر حضور تیم ملی در گرندپری لیگ فوتسال تعطیل خواهد شد ولی بعد از این تورنمنت، ما باید به مصاف تیم ملی روسیه برویم. برای بازی با روسیه دیگر لیگ تعطیل نمی‌شود.