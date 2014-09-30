برگزاری مراسم دعای عرفه توسط انصاریان در حسینیه هدایت

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم روح بخش دعای عرفه امسال نیز طبق سالهای گذشته توسط شیخ حسین انصاریان در حسینیه هدایت واقع در میدان قیام تهران برگزار خواهد شد.



وی افزود: این مراسم رأس ساعت 14 شنبه 12 مهرماه با قرائت قرآن و بیان احکام توسط حجت الاسلام وحیدپور و مرثیه سرایی حسن اخباری آغاز و در ادامه با نوای استاد انصاریان مراسم د عای پرفیض عرفه برگزار خواهد شد.



کلیه تمهیدات لازم جهت رفاه حال شرکت کنندگان در این مراسم نورانی اندیشیده شده است و علاقه مندان می توانند در صورت تکمیل شدن فضای شبستان های حسینیه از کوچه های اطراف نیز استفاده کنند.