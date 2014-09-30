حل مشکل ناباروری راهبرد اصلی در افزایش جمعیت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر فهیمه فرهمندپور عصر سه شنبه در بازديد از مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاد دانشگاهی اردبیل افزود: افزايش مراكز درمان ناباروري در سطح كشور و رفع مشكل زوجهاي نابارور يكي از راههاي افزايش جمعيت است.
وی افزایش جمعیت را از سياستهاي اساسی نظام برشمرد و با تاکید بر اینکه باید راهكارهاي تحقق اين مهم فراهم شود، ادامه داد: ما به جای اينكه خانوادههای صاحب فرزند را به افزایش تعداد بچههای خود تشویق کنیم، ميتوانيم با درمان مشكل ناباروری ميزان جمعيت كشور را افزايش دهيم.
مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده با بیان اینکه غفلت از این امر باعث بروز مشکلاتی در بنیان خانواده میشود، یادآور شد: باید برای حمایت و ارائه خدمات درماني لازم به زوجهاي نابارور با كمترين هزينه برنامهريزي شود.
وی همچنین با تاکید بر اينكه تجهيزات و خدمات مركز درمان ناباروري قفقاز قابل تحسين است بر توسعه خدمات آن و حمايت مسئولين از اين مركز تاكيد كرد.
رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل نیز در اين بازديد با بیان اینکه مرکز درمان ناباروری قفقاز از سال 91 زیر نظر پژوهشگاه رویان فعالیت میکند، گفت: این مرکز تنها مرکز درمان ناباروری در سطح استان است.
به گفته رامز نصیری صالح این مرکز تاکنون دو هزار و 500 زوج نابارور را در اين مركز پذیرش شده و ميزان موفقيت درمانهاي انجام گرفته 30 درصد بوده كه مطابق با استاندارد مراكز درمان ناباروري چون پژوهشگاه رويان است.
وی توسعه فعالیتهای مرکز درمان ناباروری قفقاز را از اولويتهاي جهاددانشگاهي برشمرد و تصريح كرد: فضای فيزيكي فعلي مرکز درمان ناباروري قفقاز استیجاری است كه اين امر مشكلات عديدهاي را در ارائه خدمات ايجاد می کند.
نصیری صالح ابراز اميدواري كرد با حمايت مسئولان استاني و كشوري مشكل ساختمان مركز درمان ناباروري قفقاز در آينده نزديك حل شود تا جهاددانشگاهي براي ارائه خدمات جديد برنامه ريزي نمايد.
نظر شما