کتایون جهانگیری کارگردان فیلم «قطار مسیر 60» درباره ساخت این مستند با موضوع موسیقی به خبرنگار مهر گفت: گذشت زمان بر ماندگاری آثار هنری تاثیر بسزایی دارد بر همین اساس تصمیم گرفتم تحولات اجتماعی و سیاسی موثر بر ماندگاری آثار در عرصه موسیقی را مورد بررسی قرار دهم.

وی افزود: در پژوهش هایی که انجام شد متوجه شدم ماندگاری آثار هنری برگرفته از تحولات اجتماعی و سیاسی است در نتیجه خارج از بحث کیفی، ماندگاری آثار به این تحولات بستگی دارد بنابراین از دل تحقیقات بسیار طرحی بیرون آمد که به موسیقی اعتراضی می پرداخت. هرچه تحقیقاتم جلوتر رفت متوجه گستردگی مطالب می‌شدم و به این نتیجه می‌رسیدم که دوره‌های مختلف تاریخی ایران در تغییر رنگ و بوی فضای موسیقی بسیار موثر بود در نتیجه گنجاندن همه آنها در یک اثر ناممکن بود. بنابراین تصمیم گرفتم فیلمی از اولین ترانه های مردمی پیش از دوره قاجار تا زمان انقلاب 57 با عنوان «فریاد شد آواز» به تهیه‌کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی بسازم.

جهانگیری با اشاره به اینکه استقبال از مستند «فریاد شد آواز» انگیزه ای شد تا فیلم «قطار مسیر 60» ساخته شود، گفت: همانگونه که اشاره کردم گنجاندن تمام مباحث در یک فیلم هم از لحاظ ساختاری و هم از جهت زمان فیلم و حجم مطالب ممکن نبود. وقتی مستند اول نمایش داده شد متوجه شدم مخاطب با آن ارتباط برقرار کرده و علاقمند به دانستن این مطالب است.

کارگردان مستند «فریاد شد آواز» اضافه کرد: تمام تلاشم این بود که سوژه فیلم یعنی موسیقی در ساختار و کارگردانی لطمه نبیند و به هنر موسیقی وفادار بمانم. در این مستند حرف های بسیاری گفته شد و اتفاق‌های زیادی نیز رخ داد. ساخت این فیلم آزمونی بود تا بی‌هیچ جانبداری وقایع را بازگو کنم و قضاوت را بر عهده مخاطب بگذارم در عین حال نمی خواستم از پرداختن به واقعیت دوری کنم و همین مهم کار را دشوار می کرد.

وی درباره ساختار مستند «قطار مسیر 60» گفت: این مستند بر پایه خاطرات هنرمندان موسیقی از گذشته تا امروز استوار است و سعی کردم در انتخاب افراد تنوع و البته بی طرف بودن نسبت به مسائلی که همواره بر هنر موسیقی وارد شده است، در نظر بگیرم.

جهانگیری در پایان متذکر شد: همانطور که می دانید همیشه تاریخ از دل خاطرات افراد ناظر و یا موثر بر یک پدیده و جریان شکل گرفته و بعد افرادی دیگر آنها را بازگو و بعضی دیگر هم به رشته تحریر در آورده اند. من هم دقیقا همین کار را کردم. بعد هم با کمک فرشاد اکتسابی تدوینگر که خود او نیز از مستندسازان برجسته است ظرافت هایی به کار افزوده شد و تا اندازه ای فضای طنز در کلیت کار ایجاد کرد.

فیلم مستند «قطار مسیر 60» با موضوع وقایع موسیقی در دهه اول نقلاب اسلامی امروز سه شنبه 15 مهرماه ساعت 18 در تالار شهناز خانه هنرمندان نمایش داده می شود.

در این مستند حسام الدین سراج، کیوان ساکت، مهرداد کاظمی، محمد گلریز، صادق آهنگران، رامین بهنا، نادر مرتضی پور، همایون رحیمیان از خاطرات خود می‌گویند.