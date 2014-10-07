به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران به مناسبت حماسه ملی 16 مهر 1366(درگیری رزمندگان سپاه با ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس) بیانیه‌ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:



آن هنگام که جنگ نیابتی صدام با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، همه اهداف آمریکا را در تقابل با نظام مقدس اسلامی محقق نکرد، خود آمریکا که نیابت جنگ را به صدام داده بود، مستقیما وارد میدان شد و همه هیمنه خود را در قالب ناوگان جنگی دریایی در خلیج فارس مقابل جمهوری اسلامی ایران قرار داد.



هدف قرار دادن مراکز اقتصادی و سکوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و محموله های متعلق به ایران، آغازی بر این تقابل بود و استیصال آمریکا نهایتا به رویکرد حمله به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران با 290 مسافر بیگناه انجامید.



در مهرماه 1366 در حالی که تقابل ما با آمریکا از حالت یک رویارویی واسطه ای و نیابتی توسط رژیم صدام به یک رویارویی مستقیم و بی واسطه تبدیل شد، حماسه شهید مهدوی و یارانش، کابوسی فراموش ناشدنی در باور دشمن ایجاد کرد و همه هیمنه ای که سال ها با تمسک به انواع ابزارها شکل داده و بر همان اساس، ملت ها را مرعوب خود ساخته بودند، به یکباره فروریخت.



حماسه ناوگروه شهید مهدوی و یارانش از این منظر حماسه ای متعلق به جغرافیای ملت های بیدار منطقه و همه جغرافیای سرزمین مقدس جمهوری اسلامی ایران است که هیمنه دشمنی را در مقیاس دولت مستکبر آمریکا در هم شکست، دشمنی که اصطلاح ابرقدرتی را با خود یدک می کشید و همچنان در تلاش بود تا در سایه رعب و وحشتی که در سایه این هیمنه فراهم ساخته بود، ملت های منطقه را همچنان تحت انقیاد و سلطه خود داشته باشد و روند سلطه گری خود را مانند دوران طلایی استعمار استمرار بخشد.



حماسه شهید مهدوی و یارانش در مواجهه مستقیم با ناوگان دریایی شیطان بزرگ -آمریکا- در شرایطی که شعله های آتش ناکامی های آمریکا در سرکوب انقلاب اسلامی که از هزاران کیلومتر آن سوی دنیا به منطقه خلیج فارس گسترش پیدا کرده و دامن منطقه را فرا گرفته بود، نه تنها نقطه عطفی در تاریخ درخشان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شمار می آید که رویدادی تعیین کننده در معادلات پیچیده منطقه استراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز بود.



تجلیل از حماسه شهید مهدوی و یارانش در خلیج فارس، ضمن آن که تکریم و پاسداشت ارزش های متعالی دفاع مقدس است، هشداری قاطعانه به همه بدخواهان و سلطه جویان و تجاوز پیشگان است که جوشش زندگی بخش و تحول آفرین خون این شهدا، هزاران شهید مهدوی و امثال او را پرورش داده و آماده جانفشانی در راه آرمان های متعالی انقلاب اسلامی کرده است.



کارنامه افتخارآمیز و شخصیت شهید نادر مهدوی و همرزمان شهیدش، یک ظرفیت عظیم حماسی و یک الگوی عملکرد جهادی است که می تواند با بذل توجه بیشتر به آن در سطح ملی و فراملی به سرمشق شایسته ای برای جبهه مقاومت اسلامی تبدیل گردد.



ناوگروه شهید مهدوی از جمله ناوگروه‌های دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در بحرانی‌ترین شرایط منطقه خلیج‌فارس که هیچ کارشناسی نمی‌توانست چشم‌انداز وقایع آن روزها را پیش‌بینی کند، صدها مأموریت مهم و حساس دریایی را با موفقیت اجرا کرد.



نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول سال‌های دفاع مقدس همدوش دلیر مردانی که تلاش داشتند تا در دریا مانعی در برابر دشمن ایجاد کنند، در عرصه دریا حضور پیدا کرد و جایی که لازم بود تا حرف آخر را بزنیم، مقتدرانه مأموریت های نظام را دنبال کرد.



در سال‌های خون و خطر منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز که صدها مهدوی و همرزم مهدوی به چیزی جز ایستادگی در برابر دشمن و ممانعت از تحقق اهداف شوم او فکر نمی کردند، وقوع حماسه مهرماه 1366 و شهادت دریادلانی همچون سردار شهید نادر مهدوی و یارانش در منطقه حساس بوشهر، خارک و جزیره فارسی و حماسه فراموش ناشدنی شهیدان رییسی و دارا در محدوده بوموسی، تنب و تنگه هرمز، پرده از حضور و نقش پررنگ و تعیین کننده این پاسداران دریادل کنار زد در حالی که تا آن روز حتی راضی نبودند که نامی از آنها برده شود و سخنی از نقش و حضور مؤثر آنان بازگو شود و در پرتو مجاهدتی شبانه روزی در منطقه با هدف استیصال دشمن، گمنامی را بر هر چیز دیگری ترجیح می دادند.



حقیقتی که امروز تمام قد خودنمایی می‌کند آن است که اگر دیروز سردار شهید نادر مهدوی و یارانش با کمترین سلاح و تجهیزات توانستند هیمنه یکی از مدعیان ابرقدرتی در جهان را در هم بشکنند، امروز رهروان آن شهیدان در نیروی دریایی سپاه با همان عزم و شور و ایمان و تعهد، به پیشرفته‌ترین تاکتیک‌ها، ابزارها و تجهیزات دفاعی بومی دست پیدا کرده‌اند و قطعا ترکیب و تلفیق این دو، قدرتی را شکل و سازمان داده است که می‌تواند هر متجاوز زیاده‌خواه و هر دشمن سلطه‌گری را سرجایش بنشاند.



امسال نیز همزمان با سالروز حماسه بزرگ رویارویی مستقیم یکی از ناوگروه‌های افتخارآفرین دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موسوم به شهید مهدوی در مواجهه با ناوگان دریایی شیطان بزرگ -آمریکا- در خلیج فارس، ویژه برنامه‌های گوناگونی در سراسر مناطق و رده‌های نیروی دریایی سپاه برگزار می‌شود.



گفتنی است که در جریان حماسه 16 مهر 1366 و در استمرار حضور مقتدرانه دریایی سپاه در حراست از پهنه آبی خلیج فارس و تنگه هرمز، سردار شهید نادر مهدوی در تقابل با هجمه مستقیم ناوگان دریایی آمریکا در حالی که جانانه مقاومت و ایستادگی کرد و با کمترین امکانات آن روزهای جنگ، یکی از پیشرفته‌ترین بالگردهای دشمن را نیز متلاشی و ضربات قابل توجهی به ناوگان دریایی او وارد ساخت، به همراه پاسداران دریادلی چون بیژن گرد، غلامحسین توسلی، نصرالله شفیعی، مجید مبارکی، مهدی محمدی‌ها و خداداد آبسالان، به فیض عظمای شهادت نائل آمد.



روحشان شاد و راهشان مستدام و پر روهرو باد