خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ۱۶ مهرماه سال ۱۳۶۶، در دل خلیج فارس حماسه‌ای رقم خورد که نه‌فقط در حافظه ایرانیان، بلکه در تاریخ مقاومت دریایی جهان ماندگار شد.

در روزگاری که آتش جنگ ایران و عراق به آب‌های جنوبی کشور کشیده شده بود، گروهی از جوانان مؤمن و عاشق میهن، با دل‌هایی سرشار از ایمان و اراده‌ای پولادین، سینه موج‌ها را شکافتند تا نگذارند هیچ‌کس به حرمت و آرامش خلیج همیشه فارس دست دراز کند.

امروز، در ۱۶ مهرماه، یاد آنان دوباره زنده می‌شود؛ یاد شهید نادر مهدوی و یارانش، مردانی که در برابر ناوهای غول‌پیکر دشمن ایستادند و با قایق‌های کوچک اما قلب‌هایی به وسعت دریا، نام خود را در دفتر حماسه جاودانه کردند.

جنگ تحمیلی در خاک ایران جریان داشت، اما کم‌کم شعله‌های آن به آب‌های نیلگون جنوب هم رسید. دشمن که از ایستادگی رزمندگان در جبهه‌های زمینی ناامید شده بود، با حمایت قدرت‌های فرامنطقه‌ای به‌دنبال ناامن کردن خلیج فارس برآمد. نفتکش‌ها هدف قرار می‌گرفتند و نیروهای بیگانه با حضور سنگین نظامی، فضای منطقه را به سوی بحران سوق می‌دادند.

در همان روزها، نیروهای دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب یگان‌های کوچک و چابک، مأموریت یافتند تا امنیت خلیج فارس را حفظ کنند. آنان نه تجهیزات پیشرفته داشتند، نه پشتیبانی هوایی قدرتمند؛ اما ایمانشان از فولاد سخت‌تر بود. در میان آنان، نامی بیش از همه درخشید: نادر مهدوی، فرزند بوشهر، مردی از تبار دریا.

نادر مهدوی؛ فرمانده‌ای از جنس موج

نادر مهدوی در سال ۱۳۴۲ در روستای بحیری در شهرستان دشتی استان بوشهر به دنیا آمد و بعدها تبدیل به فرمانده ناوگروه دریایی ذوالفقار، وابسته به منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. زیرکی، شجاعت و مهارتش در عملیات‌های چریکی دریایی زبانزد بود. مهدوی همیشه می گفت که دشمن باید بداند این آب و خاک صاحب دارد.

در عملیات‌های متعددی که برای مقابله با تجاوز به آب‌های ایران انجام شد، مهدوی و گروهش بارها با شناورهای دشمن درگیر شدند. اما اوج رشادتشان در مهرماه ۱۳۶۶ رقم خورد؛ روزی که خلیج فارس، شاهد یکی از نابرابرترین نبردهای تاریخ خود بود.

نیروهای آمریکایی که به بهانه حفاظت از نفتکش‌ها وارد خلیج فارس شده بودند، در واکنش به اقدامات نیروهای ایرانی، وارد درگیری مستقیم شدند. در آن روز، گروه شهید مهدوی با شناورهای سبک خود، در مقابل ناوها و بالگردهای آمریکایی صف‌آرایی کردند. آسمان و دریا پر از آتش بود، اما هیچ‌کس از میدان عقب‌نشینی نکرد.

راویان می‌گویند که مهدوی در آخرین لحظات نبرد، با آرامش به یارانش گفته بود: اگر قرار است برویم، بگذارید با عزت برویم. ما آمده‌ایم تا نام خلیج فارس پاک بماند.

در آن نبرد نابرابر، قایق‌های کوچک ایرانی در برابر ناوهای مجهز دشمن ایستادند و با آتش دقیق، خسارت‌هایی به آنان وارد کردند. اما بر اثر شدت درگیری و برتری تجهیزات دشمن، شناورهای ایرانی هدف قرار گرفتند و بسیاری از دلیران خلیج فارس به شهادت رسیدند.

نادر مهدوی و چند تن از همرزمانش پس از مقاومت جانانه، اسیر شدند و ساعاتی بعد، در اوج بی‌رحمی دشمن، به شهادت رسیدند.

شهدای خلیج فارس باعث عزت مردم شدند

فرماندار دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهید نادر مهدوی و یارانش حماسه‌ای بزرگ را در دوران دفاع مقدس خلق کردند و اقتدار و عزت ایران را در خلیج فارس اثبات کردند.

رضا مقاتلی با اشاره به اینکه ما نیازمند شهدا هستیم و باید یاد و خاطره آنها را گرامی بداریم اضافه کرد: یاد و خاطره شهدای خلیج فارس تا همیشه در یادها زنده خواهد ماند.

وی با اشاره به برگزاری ویژه‌برنامه‌های متنوع با موضوع شهدای خلیج فارس تصریح کرد: تلاش داریم که برنامه‌های متنوعی با هدف معرفی هر چه بیشتر شهدای خلیج فارس برای نسل جوان برگزار شود.

شهدای خلیج فارس جایگاه خاصی دارند

فرمانده سپاه امام رضا (علیه‌السلام) نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خلیج فارس، با اشاره به جایگاه ویژه یادواره‌ها در شهرستان دشتی گفت: دشتی، شهرستان یادواره‌ها است و این نشان‌دهنده علاقه مردم به شهید و شهادت است.

سرهنگ محمدرضا رضا زارعی تبار همچنین با اشاره به شهیدان مهدوی و توسلی بیان داشت : این شهیدان جایگاه خاصی دارند و اگر هم‌رزمان ما امروز توانسته‌اند مقابل دشمن بایستند، نتیجه مقاومت و شکست هجمه دشمن در سالیان گذشته است.

ثبت تاریخی حماسه نادر مهدوی و هم‌رزمانش

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها هنوز هم از رزمندگان ما ترس دارند اظهار کرد: شهدای خلیج فارس در مبارزه مستقیم با آمریکا با رشادت خود، نام ایران اسلامی را در جهان پرآوازه کردند.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری با اشاره به اینکه حماسه شهدای مبارزه مستقیم با آمریکا در خلیج فارس در تاریخ انقلاب اسلامی و جهان ثبت است افزود: شهید مهدوی و همرزمانش عظمت و حماسه‌ای بزرگ ثبت کردند که تا همیشه جاویدان خواهد بود.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه اقتدار و عزت کشور مدیون خون پاک شهدا است، گفت: این رزمندگان و حماسه‌آفرینان، اوج اقتدار و توانمندی ایران اسلامی را در برابر شیطان بزرگ در دفاع از انقلاب و ایران اسلامی به نمایش گذاشتند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به ثبت تاریخی حماسه نادر مهدوی و هم‌رزمانش در مقابله مستقیم با آمریکا و شکستن هیمنه آنها اضافه کرد: استان بوشهر در خط اول محور مقاومت در جنوب کشور قرار دارد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان نادر مهدوی، بیژن گرد، نصرالله شفیعی، مجید مبارکی و دیگر همرزمان آنها افزود: شکست آمریکا در خلیج فارس توسط رزمندگان منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران از افتخارات استان بوشهر است.

روایت پس از طوفان

جسد پاک شهید مهدوی روزها بعد به کشور بازگردانده شد. در بوشهر، مردم با چشمانی اشکبار اما دل‌هایی سرشار از افتخار، پیکر او را بر دوش کشیدند. از آن روز تا امروز، نامش هم‌ردیف با امیران بزرگ دریا آمده است؛ نه به خاطر قدرت تسلیحاتی، که به خاطر ایمان، غیرت و شجاعتش.

خانواده‌اش بعدها روایت کردند که او پیش از اعزام گفته بود: «ما برای دفاع از خاک و ناموسمان می‌رویم. اگر من برنگشتم، بدانید که جایم در خلیج فارس است.»

نبرد ۱۶ مهر تنها یک حادثه نظامی نبود؛ نقطه‌ای بود که در آن، ایمان بر قدرت غلبه کرد. مردانی با سلاح‌هایی ساده اما روحی بزرگ، به جهانیان نشان دادند که دفاع از وطن و اسلام، فقط با توپ و تانک معنا ندارد، بلکه با عشق و فداکاری معنا می‌یابد.

امروز، نیروهای دریایی ایران با الهام از همان فرهنگ مقاومت، به قدرتی بازدارنده در منطقه تبدیل شده‌اند. قایق‌های تندرو، سامانه‌های موشکی ساحل‌به‌دریا، و آموزش‌های تاکتیکی جدید، همه ادامه راه همان رزمندگانی است که در آن روز در برابر ناوهای دشمن ایستادند.

اما بیش از همه، روحیه مهدوی است که در میان نسل‌های جدید زنده مانده: ایمان، فروتنی، و حس مسئولیت در برابر آب و خاک. او و یارانش به ما آموختند که دفاع از وطن، یک وظیفه نظامی نیست، بلکه عبادتی است در راه خدا.

خلیج فارس، گواهی است بر وفاداری مردانی که برای عزت ایران جنگیدند و نامشان را در تاریخ جاودانه کردند.