برای کسب دومین برد متوالی به مصاف فولاد یزد می رویم

میخائیل یونان پوران در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز خرسندی از کسب پیروزی در هفته نخست رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور اظهار داشت: در دیدار مقابل پارسه بسیار خوب و با برنامه کار کردیم و توانستیم نتیجه را به سود خود پایان دهیم.

وی افزود: کسب پیروزی در اولین مسابقه برای ما از اهمیت زیادی برخوردار بود و تحقق این امر تیم ما را در شرایط روانی مطلوبی قرار داده است.

یونان پوران گفت: پس از بازی با پارسه و کسب سه امتیاز تمرینات خود را برای بازی هفته آینده دنبال می کنیم و بازیکنان ما از نظر شرایط روانی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند.

سرمربی تیم فوتبال راهیان در ادامه به بازی هفته دوم این تیم اشاره کرد و افزود: دومین بازی ما مقابل تیم فولاد یزد است که در هفته اول نتیجه را به مس رفسنجان واگذار کرده است و آنها قطعا به دنبال پیروزی در دیدار خانگی خواهند بود، اما تیم ما نیز کاملا برای این بازی آماده است.

وی با بیان اینکه ما با هدف کسب دومین پیروزی متوالی به یزد خواهیم رفت، خاطر نشان کرد: در هر بازی برای کسب پیروزی باید کمترین اشتباه را بویژه در خط دفاع داشته باشیم و از موقعیت های به دست آمده نیز نهایت استفاده را ببریم.

گفتنی است دیدار تیم های راهیان کرمانشاه و فولاد یزد از ساعت 15 روز جمعه 18 مهر ماه در یزد برگزار خواهد شد.