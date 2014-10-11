به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور روز جمعه با برگزاری 12 دیدار در گروه‌های دوگانه به پایان رسید که در گروه "الف"، گیتی‌پسند موفق شد شکست یک بر صفر برابر شهرداری را در اردبیل با پیروزی 3 بر 2 عوض کند تا ضمن صدرنشینی، تنها تیم 2 برده این گروه لقب بگیرد. شهرداری اردبیل با این باخت به رده چهارم سقوط کرد.

نفت و گاز گچساران هم در دقیقه 1+90 برد خانگی را برابر آلومینیوم از دست داد اما با 4 امتیاز در رده دوم گروه باقی ماند. فولاد اهواز هم با پیروزی خانگی مقابل یزدلوله، به رده سوم صعود کرد و این تیم یزدی را به قعرجدول فرستاد.

در قائمشهر، نساجی با یک گل تیم فجرسپاسی شیراز را شکست داد تا نخستین بردش در این رقابتها را در یک بازی حساس بدست آورد. ایرانجوان بوشهر هم در نبرد جنوبی‌ها با یک گل استقلال اهواز را شکست داد تا با کسب اولین بردش در این رقابتها، تا رده ششم بالا بیاید.

اما در کرمان تیم مس مقابل نیروی زمینی به تساوی بدون گل رضایت داد تا همچنان در رده یازدهم باقی بماند. این دومین مسابقه بدون برد مسی‌ها در مسابقات فصل جاری لیگ بود.

در این گروه قرار گرفتن فجرسپاسی شیراز و مس کرمان دو تیمی که از لیگ سیزدهم به دسته اول سقوط کردند، بین 3 تیم قعرنشین اتفاق قابل اعتنایی است، نتیجه‌ای که قطعا واکنش‌های مثبتی را از سوی هواداران این تیم‌ها به همراه نخواهد داشت.

نتایج دیدارهای هفته دوم لیگ دسته اول در گروه "الف" به شرح زیر است:

گروه الف:

* نفت و گاز گچساران یک - آلومینیوم هرمزگان یک

گل‌ها: علی کرمی (65) برای نفت و گاز - احمد جعفری (1+90) برای آلومینیوم

* نساجی مازندران یک - فجرسپاسی شیراز صفر

گل: عیسی پرتو (22) برای نساجی

* مس کرمان صفر - نیروی زمینی تهران صفر

* شهرداری اردبیل 2 - گیتی‌پسند اصفهان 3

گل‌ها: موسی شهبازی (12) و مصطفی کریمی (67) برای شهرداری - مهدی موذن (29)، حمید کاظمی (32) و سجاد اژدر (43) برای گیتی‌پسند

* ایرانجوان بوشهر یک - استقلال اهواز صفر

گل: رضا سلیمانی (55) برای ایرانجوان

* فولادنوین اهواز 2 - یزد لوله صفر

گل‌ها: علی اصغر عاشوری (60) و محود جلیزی (1+90) برای یزد لوله

جدول رده‌بندی گروه الف

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز 1 گیتی پسند اصفهان 2 2 - - 4 2 2 6 2 نفت و گاز گچساران 2 1 1 - 3 1 2 4 3 فولاد اهواز 2 1 1 - 2 - 2 4 4 شهرداری اردبیل 2 1 - 1 4 4 - 3 5 استقلال اهواز 2 1 - 1 1 1 - 3 6 ایرانجوان بوشهر 2 1 - 1 1 1 - 3 7 نساجی مازندران 2 1 - 1 1 1 - 3 8 آلومینیوم هرمزگان 2 - 2 - 1 1 - 2 9 نیروی زمینی تهران 2 - 2 - - - - 2 10 فجرسپاسی شیراز 2 - 1 1 - 1 1- 1 11 مس کرمان 2 - 1 1 - 2 2- 1 12 یزد لوله 2 - - 2 1 4 3- -

در گروه "ب" هم سیاه‌جامگان با پیروزی برابر تیم صنعت نفت مدعی، دومین برد خود در این رقابتها را بدست آورد تا ضمن حفظ صدرنشینی، صنعت نفت را به رده هفتم بفرستد. در کرمان هم مس رفسنجان با پیروزی در دربی کرمانی‌ها در سیرجان، به رده دوم صعود کرد. این دومین باخت گل‌گهری‌ها در این فصل مسابقات بود.

پاس همدان هم با پیروزی یک بر صفر در زمین داماش گیلان، دومین برد خود در این رقابتها را جشن گرفت و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به سیاه‌جامگان و مس رفسنجان، در رده سوم باقی ماند. این نخستین باخت داماشی‌ است که از امسال از لیگ برتر به دسته اول سقوط کرده است. راهیان کرمانشاه هم در زمین فولاد یزد به تساوی رضایت داد تا به عنوان تنها تیم 4 امتیازی گروه، در رده چهاردهم قرار بگیرد.

در تهران تیم پارسه موفق شد برابر اتکا به پیروزی پرگلی دست یافته و اولین بردش در این فصل لیگ دسته اول را بدست آورد. شهرداری بندرعباس هم در خانه برابر شهرداری تبریز متوقف شد تا هر دو تیم همچنان در حسرت پیروزی بمانند.

نتایج دیدارهای هفته دوم لیگ دسته اول در گروه "ب" به شرح زیر است:

گروه ب:

* سیاه جامگان مشهد یک - صنعت نفت آبادان صفر

گل‌: کریم احمدی (75) برای سیاه جامگان

* فولاد یزد صفر - راهیان کرمانشاه صفر

* گل‌گهر سیرجان یک - مس رفسنجان 3

گل‌ها: حمزه مظفری (23) برای گل‌‎گهر - سجاد حیدری‌مقدم (9)، امین متوسل‌زاده (55) و فرشاد سالاروند (90) برای مس

* پارسه تهران 4 - اتکای گلستان 3

گل‌ها: میلاد پورصف‌شکن (7 و 50)، پیمان میری (10- پنالتی) و محسن میرابی (25) برای پارسه - محمدجواد رحیمی (28- پنالتی)، کمال نیکخو (37 و 2+45) برای اتکا

* داماش گیلان صفر - پاس همدان یک

گل: محسن آذرپاد (64) برای پاس

* شهرداری بندرعباس صفر - شهرداری تبریز صفر

جدول رده‌بندی گروه ب