مجله مهر: دو سال بعد از سه شنبه معروف آذرماه (هشتم آذرماه سال 90) که جمعی از دانشجویان وارد سفارت بریتانیا شدند، امروز سه شنبه 11 آذرماه سال 92 آجی شارما از طرف انگلیس به ایران می آید تا از اماکن و ساختمان سفارت انگلیس بازدید کند. او اصالتا ریشه هندی دارد و اولین مقام انگلیسی است که پس از دو سال سفر رسمی به ایران انجام می دهد.

هشتم آذرماه سال 90 جمعی از دانشجویان در سالروز شهادت مجید شهریاری یکی از دانشمندان هسته ای ایران، مقابل سفارت بریتانیا در تهران تجمع کرده و در ادامه وارد سفارت شدند. از آن تاریخ به بعد سفارت‌های دو کشور تقریبا در حالت تعطیل قرار گرفت تا اینکه مهرماه امسال در جریان دیدار ویلیام هیگ و محمد جواد ظریف در حاشیه اجلاس نیویورک، وزیران خارجه توافق کردند طرفین برای ارتقای سطح روابط دیپلماتیک،کاردارهای غیرمقیم معرفی کنند. آجی شارما از طرف انگلیس و محمد حسن حبیب الله زاده از طرف ایران معرفی شدند.

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اما چرا انگلیس کاردار هندی معرفی کرده است؟ آجی شارما اصالتا ریشه هندی دارد و از دیپلمات های باسابقه وزارت خارجه انگلیس است که با فرهنگ و تاریخ ایران آشناست. علاوه بر قرابت های فرهنگی هند و ایران؛ شارما در فاصله سال های 2007 و 2008 هم سابقه خدمت در سفارت بریتانیا در تهران را به عنوان معاون سفیر داشته است. شارما بعد از سال 2008 و از سال 2012 رئیس بخش ایران در وزارت خارجه بریتانیا بوده است.

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او بعد از آنکه به عنوان کاردار جدید انگلیس معرفی شد، ابراز امیدواری کرده بود بتواند روابط مستقیم برتیانیا با دولت و مردم ایران را برقرار کند. از آخرین اظهارنظرهای او می توان به ماجرای انفجار سفارت ایران در بیروت اشاره کرده که در صفحه توئیتر خود نوشته بود از شنیدن خبر انفجار در برابر سفارت ایران در بیروت، شوکه شده است.

معروفترین کاردارهای ترددی

بالاترین سطح روابط دیپلماتیک بین دو کشور، زمانی است که دو کشور تبادل سفیر می کنند. پایین ترین این سطح به زمانی برمی‌گردد که دو کشور از طریق دفتر حفاظت منافع امور به اتباع خود را انجام می دهند. بعد از قطع روابط ایران وانگلیس، سوئد به عنوان حافظ منافع انگلیس در تهران و عمان به عنوان حافظ منافع ایران در لندن معرفی شد. بعد از حفاظت منافع، تبادل کاردار غیرمقیم یا ترددی یک درجه بالاتر قرار می گیرد. کاردارهای غیرمقیم در سال فقط چندین بار به کشور مقصد سفر می کنند. محمد حسن حبیب الله زاده کاردار غیرمقیم ایران در لندن معرفی شده و آجی شارما کاردار غیرمقیم انگلیس در ایران است. بنا به اتفاقاتی که از آذرماه سال 90 در روابط دو کشور رخ داده، این دو نفر را شاید بتوان معروفترین کاردارهای غیرمقیم معرفی کرد که خبرهایشان زیر ذره بین رسانه هاست.