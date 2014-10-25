برنامه برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله مهدوی کنی در هفته جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه امام صادق(ع) با صدور اطلاعیه ای برنامه برگزاری مراسم بزرگداشت ارتحال آیت الله مهدوی کنی را اعلام نمود.

بر اساس این گزارش در هفته جاری برنامه های زیر برگزار خواهد شد:

شنبه 3 آبان ساعت 15:30 از سوی مقام معظم رهبری، حسینیه امام خمینی

یکشنبه 4 آبان ساعت 10 صبح، مسجد سید عزیزالله بازار تهران

یکشنبه 4 آبان ساعت 10 صبح، پردیس خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلام (ویژه خواهران)

یکشنبه 4 آبان ساعت 15، مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلام

دوشنبه 5 ابان بعد از نماز مغرب و عشاء، مسجد اعظم قم

سه شنبه 6 آبان ساعت 15، کن- حسینیه نور

چهارشنبه 7 آبان ساعت 9 صبح، حوزه علمیه مروی