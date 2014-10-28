به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خواجهوند در مورد حضورش در سازمان خصوصی سازی، ضمن بیان مطلب فوق گفت: پیرو جلسات قبلی که در مجلس شورای اسلامی و سازمان خصوصیسازی در مسیر واگذاری باشگاه انجام شد، امروز در سازمان خصوصیسازی نشستی برای بررسی اقدامات صورت گرفته در این مدت و برنامههایی که باید اجرا شود، برگزار شد.
وی که با سایت باشگاه پرسپولیس صحبت میکرد، افزود: در نشست امروز مسئولان سازمان خصوصیسازی، آقای زمانی از کمیسیون اصل 90 مجلس، نماینده وزارت ورزش، بهروز منتقمی و بنده حضور داشتیم. در این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در روزهای گذشته و پیگیری تصمیمات جلسات قبلی ارائه و درباره کارهایی که باید در ادامه انجام شود، بحث و مشورت صورت گرفت.
عضو هیات مدیره پرسپولیس درباره وضعیت حسابرسیها نیز گفت: حسابرسی صورتهای مالی باشگاه از گذشته تاکنون با سرعت در حال انجام است و به زودی این گزارش برای ارائه به سازمان خصوصیسازی آماده خواهد شد.