  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۳۹

خواجه‌وند خبر داد؛

صورت‌های مالی باشگاه پرسپولیس حسابرسی می‌شود

صورت‌های مالی باشگاه پرسپولیس حسابرسی می‌شود

سخنگوی باشگاه پرسپولیس با اشاره به اینکه نشست امروز در سازمان خصوصی‌سازی پیرو جلسات قبلی بود، گفت: در جریان این نشست گزارشی از کارهای صورت گرفته ارائه و درباره اقدامات بعدی تصمیم‌گیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خواجه‌وند در مورد حضورش در سازمان خصوصی سازی، ضمن بیان مطلب فوق گفت: پیرو جلسات قبلی که در مجلس شورای اسلامی و سازمان خصوصی‌سازی در مسیر واگذاری باشگاه انجام شد، امروز در سازمان خصوصی‌سازی نشستی برای بررسی اقدامات صورت گرفته در این مدت و برنامه‌هایی که باید اجرا شود، برگزار شد.

وی که با سایت باشگاه پرسپولیس صحبت می‌کرد، افزود: در نشست امروز مسئولان سازمان خصوصی‌سازی، آقای زمانی از کمیسیون اصل 90 مجلس، نماینده وزارت ورزش، بهروز منتقمی و بنده حضور داشتیم. در این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در روزهای گذشته و پیگیری تصمیمات جلسات قبلی ارائه و درباره کارهایی که باید در ادامه انجام شود، بحث و مشورت صورت گرفت.

عضو هیات مدیره پرسپولیس درباره وضعیت حسابرسی‌ها نیز گفت: حسابرسی صورت‌های مالی باشگاه از گذشته تاکنون با سرعت در حال انجام است و به زودی این گزارش برای ارائه به سازمان خصوصی‌سازی آماده خواهد شد.

کد مطلب 2411764

برچسب‌ها

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها