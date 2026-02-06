۲۲ کشته در حمله «نیروهای واکنش سریع» به بیمارستانی در کردفان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، در حمله نیروهای واکنش سریع به بیمارستان «الکویک» در کردفان جنوبی، ۲۲ نفر کشته شدند.

بر اساس این گزارش، مدیر پزشکی بیمارستان نظامی الکویک و سه تن از کادر پزشکی این مرکز در میان کشته‌ شدگان این حمله هستند.

این حمله خسارات جانی و آسیب‌هایی گسترده‌ به زیرساخت‌های بیمارستان وارد کرده است.

بیمارستان الکویک، سومین مرکز درمانی است که در کمتر از ۷۲ ساعت گذشته در ایالت کردفان جنوبی هدف قرار می‌گیرد، درحالی که حدود ۵۰ درصد از مراکز درمانی به دلیل حملات و محاصره از ارائه خدمات بازمانده‌اند.

شبکه پزشکان سودان، حمله نیروهای واکنش سریع به مراکز درمانی و کادر پزشکی را محکوم کرد و آن را «جنایت جنگی» و نقض آشکار قوانین بین‌المللی انسانی و مقررات حمایت از غیرنظامیان و مراکز درمانی در مناقشات مسلحانه دانست.

این مرکز تاکید کرد که این حادثه صرفا یک اتفاق نیست، بلکه بخشی از سلسله حملات در ایالت کردفان جنوبی است که باعث تعطیلی تعدادی از بیمارستان‌ها شده و بحران انسانی را تشدید کرده است.

شبکه پزشکان سودان مسئولیت کامل این حمله را بر عهده نیروهای واکنش سریع دانست و از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوقی و بشردوستانه خواست برای توقف این حملات و تضمین حفاظت از کادر پزشکی و غیرنظامیان مطابق با قوانین بین‌المللی انسانی اقدام فوری انجام دهد.