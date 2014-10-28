شرایط پرسپولیس برای تعویق دربی اعلام شد/ افزایش بودجه چهار تیم

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز منتقمی درباره احتمال تعویق بازی دربی گفت: در جریان جلسهای که امروز در ارتباط با جام قهرمانان آسیا در سازمان لیگ داشتیم، این موضوع مطرح شد که با توجه به برنامه تیم ملی، بازی دربی یک هفته به تعویق بیفتد.
وی افزود: در این ارتباط ما نیز شرایط خود را اعلام کردیم. از جمله شروط باشگاه پرسپولیس این است که اگر بنابر انجام بازی ما در مرحله یک چهارم پایانی جام حذفی در تاریخ فعلی تعیین شده برای بازی دربی باشگاه استقلال نیز باید بازی خود از همین مرحله را در همین تاریخ برگزار کند. بدیهی است در صورت عدم انجام این امر و با توجه به مسوولیت باشگاه در قبال حفظ منافع تیم و هواداران ناچار به اعتراض خواهد بود.
موافقت سازمان لیگ با افزایش بودجه باشگاههای حاضر در جام قهرمانان آسیا
منتقمی در ادامه با اشاره به حضور امروز خود در سازمان لیگ ادامه داد: امروز مدیران چهار باشگاه حاضر در رقابتهای جام قهرمانان آسیا از ساعت 16 جلسهای با آقای مهدی تاج رئیس سازمان لیگ داشتیم. در این نشست درباره مسائل مربوط به این رقابتها، مراسم قرعهکشی و کارگاه آموزشی که 20 و 21 آذر ماه در کوالالامپور برگزار میشود، گفتگوهای مفصلی صورت گرفت. بررسی نحوه برگزاری مسابقات، انجام امور پیش از شروع و در جریان بازیها، از مسائل مطرح شده در این جلسه بود.
سرپرست باشگاه پرسپولیس با اعلام اینکه همراه گروه اعزامی باشگاه برای حضور در کارگاه آموزرشی راهی کوالالامپور خواهد شد، از حضور خود در مراسم قرعهکشی بازیها خبر داد.
وی ادامه داد: در جلسه امروز سازمان لیگ همچنین مقرر شد سقف بودجهای که برای باشگاههای حاضر در جام قهرمانان آسیا تعیین شده بود و به 18 میلیارد تومان میرسید به منظور فراهم آوردن امکان تقویت نمایندگان فوتبال ایران در این مسابقات، افزایش یابد که رقم آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
همچنین مسوولان سازمان لیگ اعلام کردند شرایط لازم برای استفاده این باشگاهها جهت جذب بازیکنان قرضی به منظور استفاده در رقابتهای آسیایی فراهم خواهد شد که مکانیزم آن به زودی اعلام میشود.
جلسه ویژه خصوصیسازی پرسپولیس شنبه برگزار میشود
بهروز منتقمی با اشاره به جلسه امروز با مسوولان سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: در نشست امروز که صرفا مربوط به باشگاه پرسپولیس میشد، اینجانب و آقای خواجوند با حضور در سازمان خصوصیسازی با شخص جناب آقای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی گفتگو داشتیم. در این نشست آقای زمانی رئیس کمیسیون اصل 90 نیز حضور داشت.
در این جلسه درباره اقدامات صورت گرفته در این مدت، صورتهای مالی باشگاه در سالهای 91 و 92 و حتی سال 93 داراییها و بدهیها و کلیه مسائل مرتبط صحبتهایی مطرح شد.
در پایان این جلسه مقرر شد جلسه مهمی را روز شنبه از ساعت 15 در سازمان خصوصی سازی داشته باشیم. قرار بر این است که این جلسه با مشخص شدن صورتهای مالی باشگاه بدهیها و داراییها و اسناد مرتبط درباره آخرین وضعیت باشگاه و اقدامات نهایی بحث و گفتگو صورت بگیرد.