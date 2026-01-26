ردپای عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در فسخ قرارداد بازیکن آلومینیوم!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه آلومینیوم، این باشگاه به اطلاع فدراسیون فوتبال ایران، سازمان لیگ، باشگاهها، اصحاب محترم رسانه و هواداران میرساند:
«رحمان جعفری که طی یک فصل و نیم اخیر در آلومینیوم اراک عضویت داشته، هفته گذشته نیز در ترکیب تیم مقابل خیبر خرمآباد بود و حتی روز گذشته (یکشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۴) در کنار سایر بازیکنان به تمرین پرداخت، شبانه و بهطور غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرحرفهای اقدام به فسخ قرارداد یکطرفه با این باشگاه در سازمان لیگ نموده است.
براساس گزارش مسئول محترم نقل و انتقالات سازمان لیگ به باشگاه آلومینیوم، قرارداد رحمان جعفری بهطور یکطرفه فسخ شده و این بازیکن در جریان تمرین روز گذشته و پس از آن، هیچگونه اطلاعرسانی برای انجام این حرکت غیراخلاقی و غیرقانونی انجام نداده بود.
عجیب اینجاست که ردپای یک عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم در این پرونده دیده میشود؛ چرا که باشگاه آلومینیوم اراک در تابستان ۱۴۰۳ و در زمان امضای قرارداد دو ساله با رحمان جعفری، وکالت امور قراردادی این بازیکن را به این عضو سپرده بود.
باشگاه آلومینیوم اراک از باشگاه لیگ برتری که رحمان جعفری را اغوا کرده و در تلاش برای امضای قرارداد با وی بود، بهطور رسمی شکایت میکند و با ادله محکم، در مراجع رسمی فدراسیون فوتبال و فیفا پیگیر محرومیت آن باشگاه و بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتیاش خواهد شد.
امیدواریم در مراحل رسیدگی به پرونده شکایت باشگاه آلومینیوم از رحمان جعفری و وکیل وی در کمیتههای اخلاق و تعیین وضعیت، دخالت عضو نامبرده شده از هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اتفاق نیفتد و این کمیتهها بدون اغماض نسبت به این موضوع رسیدگی جدی کنند، چراکه بدون شک با این اقدامات از سوی بازیکنان و وکلای آنها، فوتبال ایران به بیراهه کشیده شود»
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