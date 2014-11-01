به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان، در این دیدار که با همراهی شاهرخ شهنازی، دبیرکل کمیته ملی المپیک و بهرام افشار زاده، مدیرعامل باشگاه استقلال همراه بود، رئیس کمیته ملی پارالمپیک و نیز اعضای ستاد بازیهای پاراآسیایی اینچئون گزارشی از عملکرد کاروان غدیر در دومین دوره بازیهای پاراآسیایی، برنامهریزیهای انجام شده برای این بازیها، سیاستها و راهبردهای مد نظر فدراسیونها و نیز کمیته ملی پارالمپیک برای تحقق اهداف مورد نظر، ارائه دادند.
کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک، در این نشست تصریح کرد: این موفقیت بزرگ را به خانواده ورزش به خصوص ورزش جانبازان و معلولان تبریک میگویم و وظیفه خود میدانستم که با حضور در کنار عزیزان دست اندرکار، این موفقیت را تبریک بگویم و معتقدم این اتفاق، مرهون یک برنامهریزی مدون و چهارساله بوده و امری نیست که یک شبه حاصل شده باشد و حاصل زحمات و کار برنامه ریزی شده دوستان زیادی است که با مدیریت خوب رئیس کمیته ملی پارالمپیک، هدایت شده و به سرانجام رسیده است.
رئیس کمیته ملی المپیک افزود: از برکات مجموعه فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان و نیز کمیته ملی پارالمپیک، حضور عزیزان جانبازی است که بدون چشمداشت فعالیت میکنند و با حضورشان به این مجموعهها برکت بخشیده و آنها را بیمه کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: جدای از مباحث برنامه ریزی و سیاست های راهبردی، آنچه در کاروان غدیر و موفقیت آن بسیار مهم بود، نگاه معنوی حاکم بر این مجموعه است که از ابتدا با توکل به خداوند و توسل به ائمه اطهار به این رقابتها قدم گذاشتند و نام آنها که به نام غدیر مزین شده، بسیار ارزشمند بود. همچنین حضور در مشهد مقدس و توسل به امام رضا (ع)، نصب پرچم حرم مطهر امام هشتم در محل اقامت کاروان ایران و اقداماتی دیگر، در تقویت روحیه معنوی ورزشکاران و کسب نتایج درخشان بسیار موثر بود.
هاشمی گفت: ما پیش بینی کسب 120 مدال در بازیهای پاراآسیایی را نداشتیم و اینها همه از برکت تلاش عزیزان و برکاتی است که به واسطه دیدگاه معنوی در مجموعه ورزش جانبازان و معلولان وجود دارد.
رئیس کمیته ملی المپیک افزود: از تعداد نشانهای نقره ای که در این دوره از بازی ها بدست آمده، 20 درصد آن میتواند در دوره بعدی تبدیل به طلا شود و این امکان ارتقا ایران به جایگاه بالاتر و حتی جایگاه دومی را ممکن میسازد و این امر با برنامهریزی منسجم دور از دسترس نیست.
وی تصریح کرد: در خصوص تعدادی از ورزشکاران استثنایی و مستعد پارالمپیکی نیز درصدد این هستیم که امکان حضور در مسابقات کسب سهمیه برای المپیک را به دست آوریم که این مساله میتواند علاوه بر ایجاد انگیزه در جامعه ورزش جانبازان و معلولان و جلب توجه عموم جامعه به تواناییهای افراد دارای معلولیت، برگ برنده ای برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز باشد.
رئیس کمیته ملی المپیک در ادامه افزود: نگاه من این است که مجموعه کمیته ملی پارالمپیک استحقاق این را دارد که به صورت مستقل عمل کند و این ظرفیت در این مجموعه وجود دارد که دارای ساختاری مستقل از کمیته ملی المپیک باشد، در این خصوص بنده هر آنچه در توانم باشد انجام میدهم و این مساله در دستور کار قرار می گیرد.
وی در پایان بار دیگر از تمامی افرادی که به هر نحو در موفقیت کاروان فرهنگی، ورزشی غدیر دست داشتند، قدردانی کرد و گفت: کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک فاصلهای با هم ندارند و امید داریم با تلاش هر دو مجموعه در سال 94 ، اتفاقات خوبی را در ورزش کشور رقم بزنیم و برای رقابتهای بزرگ پیش رو نظیر بازیهای المپیک و پارالمپیک ریو در سال 2016 آماده شویم. خوشبختانه نگاه دولت به ورزش نگاه مثبتی است و دولت در این ایام با ما در این زمینه همکاریهای خوبی داشته است.