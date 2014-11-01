به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، در این دیدار که با همراهی شاهرخ شهنازی، دبیرکل کمیته ملی المپیک و بهرام افشار زاده، مدیرعامل باشگاه استقلال همراه بود، رئیس کمیته ملی پارالمپیک و نیز اعضای ستاد بازی‌های پاراآسیایی اینچئون گزارشی از عملکرد کاروان غدیر در دومین دوره بازی‌های پاراآسیایی، برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای این بازی‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای مد نظر فدراسیون‌ها و نیز کمیته ملی پارالمپیک برای تحقق اهداف مورد نظر، ارائه دادند.

کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک، در این نشست تصریح کرد: این موفقیت بزرگ را به خانواده ورزش به خصوص ورزش جانبازان و معلولان تبریک می‌گویم و وظیفه خود می‌دانستم که با حضور در کنار عزیزان دست اندرکار، این موفقیت را تبریک بگویم و معتقدم این اتفاق، مرهون یک برنامه‌ریزی مدون و چهارساله بوده و امری نیست که یک شبه حاصل شده باشد و حاصل زحمات و کار برنامه ریزی شده دوستان زیادی است که با مدیریت خوب رئیس کمیته ملی پارالمپیک، هدایت شده و به سرانجام رسیده است.

رئیس کمیته ملی المپیک افزود: از برکات مجموعه فدراسیون ورزش‎های جانبازان و معلولان و نیز کمیته ملی پارالمپیک، حضور عزیزان جانبازی است که بدون چشمداشت فعالیت می‎کنند و با حضورشان به این مجموعه‌ها برکت بخشیده و آنها را بیمه کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: جدای از مباحث برنامه ریزی و سیاست های راهبردی، آنچه در کاروان غدیر و موفقیت آن بسیار مهم بود، نگاه معنوی حاکم بر این مجموعه است که از ابتدا با توکل به خداوند و توسل به ائمه اطهار به این رقابتها قدم گذاشتند و نام آنها که به نام غدیر مزین شده، بسیار ارزشمند بود. همچنین حضور در مشهد مقدس و توسل به امام رضا (ع)، نصب پرچم حرم مطهر امام هشتم در محل اقامت کاروان ایران و اقداماتی دیگر، در تقویت روحیه معنوی ورزشکاران و کسب نتایج درخشان بسیار موثر بود.

هاشمی گفت: ما پیش بینی کسب 120 مدال در بازی‎های پاراآسیایی را نداشتیم و اینها همه از برکت تلاش عزیزان و برکاتی است که به واسطه دیدگاه معنوی در مجموعه ورزش جانبازان و معلولان وجود دارد.

رئیس کمیته ملی المپیک افزود: از تعداد نشان‎های نقره ای که در این دوره از بازی ها بدست آمده، 20 درصد آن می‌تواند در دوره بعدی تبدیل به طلا شود و این امکان ارتقا ایران به جایگاه بالاتر و حتی جایگاه دومی را ممکن می‌سازد و این امر با برنامه‌ریزی منسجم دور از دسترس نیست.

وی تصریح کرد: در خصوص تعدادی از ورزشکاران استثنایی و مستعد پارالمپیکی نیز درصدد این هستیم که امکان حضور در مسابقات کسب سهمیه برای المپیک را به دست آوریم که این مساله می‎تواند علاوه بر ایجاد انگیزه در جامعه ورزش جانبازان و معلولان و جلب توجه عموم جامعه به توانایی‌های افراد دارای معلولیت، برگ برنده ای برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز باشد.

رئیس کمیته ملی المپیک در ادامه افزود: نگاه من این است که مجموعه کمیته ملی پارالمپیک استحقاق این را دارد که به صورت مستقل عمل کند و این ظرفیت در این مجموعه وجود دارد که دارای ساختاری مستقل از کمیته ملی المپیک باشد، در این خصوص بنده هر آنچه در توانم باشد انجام می‎دهم و این مساله در دستور کار قرار می گیرد.

وی در پایان بار دیگر از تمامی افرادی که به هر نحو در موفقیت کاروان فرهنگی، ورزشی غدیر دست داشتند، قدردانی کرد و گفت: کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک فاصله‌ای با هم ندارند و امید داریم با تلاش هر دو مجموعه در سال 94 ، اتفاقات خوبی را در ورزش کشور رقم بزنیم و برای رقابتهای بزرگ پیش رو نظیر بازی‌های المپیک و پارالمپیک ریو در سال 2016 آماده شویم. خوشبختانه نگاه دولت به ورزش نگاه مثبتی است و دولت در این ایام با ما در این زمینه همکاری‌های خوبی داشته است.