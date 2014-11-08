به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در مجموعه «جهان کلاسیک» نشر چشمه چاپ شده است. بهرنگ رجبی پیش از این رمان، کتاب «غرامت مضاعف» را نیز در قالب همین مجموعه از این نویسنده ترجمه کرده است.

مشخصه اصلی رمان‌های جیمز کین ضرباهنگ تند، راوی اول شخص، تعلیق و همچنین زبان محاوره و عامیانهاست. «پستچی همیشه دوبار زنگ می‌زند» یکی از آثار مشهود ادبیات معاصر آمریکا و نویسنده‌اش است که همه این ویژگی‌ها به طور توام در آن وجود دارند.

خلاصه داستان این رمان به این ترتیب است که فرانک شخصیت اصلی که راوی داستان هم هست، ظهر یک‌ روز تابستانی در کالیفرنیای جنوبی از پشت کامیون یونجه‌ بیرون می‌پرد. او که فردی پرسه‌گرد و بیکار است، روبروی غذاخوری «توئین اگز» از کامیون بیرون پریده است. پاپادایاس صاحب غذاخوری با یک پیشنهاد کار، فرانک را در آن‌جا ماندگار می‌کند. اما فرانک خیلی‌زود با زن کافه‌چی هم‌دست شده و نقشه‌های پشت سر هم قتل این و آن را می‌کشند در نهایت سرنوشت فرانک، پاپادایاس و همسرش تلخ و ناراحت‌کننده است...

این رمان در 16 فصل نوشته شده است.

در قسمتی از کتاب «پستچی همیشه دوبار زنگ می‌زند» می‌خوانیم:

«یه سواری گیر آوردم که می‌رفت سن‌برنادینو. از شهره قطار رد می‌شد و می‌خواستم یواشکی بپرم تو یه قطار باری که بره سمت شرق. ولی این‌ کارو نکردم. تو یه تالار بیلیاردی به یه یارویی برخوردم و شروع کردم باهاش توپ تو سِر ِدی بازی کردن. یاروئه بهترین شغل ممکن بود برا پول درآوردن که خدا تا حالا سر راه آدم گذاشته، چون یه دوستی داشت که واقعا بازی بلد بود. تنها مشکل این بود که خودش اون‌قدرها خوب بازی بلد نبود. چند هفته‌ای دم‌پر جفت‌شون پلکیدم و دویست و پنجاه دلار ازشون کندم، کل پولی که داشتن، و بعد دیگه باید سریع می‌زدم از شهر بیرون.

یه کامیونی گیر آوردم که می‌رفت طرف مکزیکالی و بعد افتادم به فکر دویست و پنجاه دلارم و این‌که با اون‌همه پول می‌تونستیم دم ساحل هات‌داگی چیزی بفروشیم تا این‌که پول‌مون اون‌قدری بشه که بتونیم خیز برداریم برا یه کار گنده‌تر. این شد که پیاده شدم و یه سواری گیر آوردم و برگشتم گلندل. شروع کردم ول چرخیدن دور و بر فروشگاهی که اون‌ها ازش خرید می‌کردن، به این امید که بربخورم به کورا. حتا چندبار بهش زنگ زدم ولی یونانیه جواب داد و مجبور شدم ادای اینو بیام که شماره رو اشتباه گرفته‌ام...»

این کتاب با 140 صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت 7 هزار و 800 تومان منتشر شده است.