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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۴۴

«شانس» امروز به بازار رو آورد

«شانس» امروز به بازار رو آورد

مجموعه داستان «شانس» نوشته مارک تواین بار ترجمه علی مسعودی‌نیا، توسط انتشارات زاوش منتشر و امروز شنبه راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب 19 داستان کوتاه را شامل می‌شود که رویکرد اغلب آن‌ها طنز است. طبقات اجتماعی و سیاسی جامعه آمریکا در سال‌های پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، سوژه‌ای است که نویسنده بیش از همه موضوعات، در حوزه طنز و مطایبه واردشان کرده است.

ابتدای این کتاب و پیش از درج داستان‌ها، مقاله‌ای به قلم تواین درباره فکاهی‌نویسی چاپ شده است. داستان‌های «شانس» که پیش‌ از چاپ در قالب این کتاب، در مطبوعات آمریکا چاپ شده‌اند، توسط مارک تواین، داستان‌های فکاهی آمریکایی نامگذاری شده‌اند. تواین در داستان‌های این اثر، رویکرد شناخته شده‌اش را که در داستان‌ «هکلبری‌فین» به کار گرفته، ندارد، بلکه سعی می‌کند رفتار مردم جامعه‌اش را با اتکا به طنز، به بوته نقد بکشاند.

داستان‌های «شانس» همه گروه‌های اجتماعی آمریکا در بازه زمانی مذکور را زیر تیغ نقد می‌کشد و با آن‌ها شوخی می‌کند. تواین علاوه بر این‌ کار در برخی از فرازهای داستان‌های این کتابش، آریستوکراسی اروپایی را هم به سخره می‌گیرد و با غرور بی‌جای آن‌ها شوخی می‌کند.


 

کد مطلب 2207149

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