چاپ ۳ مجموعه داستان جدید ایرانی/رولت روسی با روباه شنی آمد

به گزارش خبرنگار مهر، ۳ مجموعه داستان «روباه شنی» نوشته محمد کشاورز، «رولت روسی و هشت داستان دیگر» نوشته کامران محمدی و «آه استانبول» نوشته رضا فرخ‌فال به تازگی توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده اند.

«روباه شنی» نوشته محمد کشاورز به عنوان صد و بیست و پنجمین کتاب مجموعه «جهان تازه داستان» چاپ شده و ۹ داستان کوتاه را از این نویسنده شیرازی در بر می گیرد. از کشاورز، پیش از این مجموعه داستان‌هایی چون «بلبل حلبی» و «پایکوبی» به چاپ رسیده است.

«روز متفاوت»، «پرنده باز»، «گلدان آبی، میخک‌های سفید»، «آهنگ پلنگ صورتی را سوت بزن»، «زمین بازی»، «هشتِ شب. میدان آرژانتین»، «راه رفتن روی آب»، «غار را روشن کن» و «روباه شنی» عناوین داستان های این کتاب هستند. تعدادی از این داستان ها پیش از این در مجلات و مطبوعات ادبی به چاپ رسیده و برخی از آن ها هم برای اولین بار منتشر می شوند.

این کتاب با ۱۱۲ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۸۰ هزار ریال منتشر شده است.

صد و بیست و هفتمین عنوان «جهان تازه داستان» هم کتابی به قلم رضا فرخ فال است که تعدادی داستان کوتاه را تحت عنوان «آه، استانبول» در بر می‌گیرد.

این کتاب ۸ داستان کوتاه را با عناوین «برجی برای خاموشی»، «همه از یک خون»، «باران‌های عیش ما»، «کوهنوردان»، «گردش های عصر»، «آه، استانبول»، «مجسمه ایلامی» و «نگاه آخر» شامل می شود.

این کتاب با ۱۷۹ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۲۵ هزار ریال به چاپ رسیده است.

«رولت روسی و هشت داستان دیگر» عنوان دیگر مجموعه داستانی است که در قالب مجموعه «جهان تازه داستان» به چاپ رسیده است. این کتاب صد و بیست و هشتمین کتاب این مجموعه بوده و داستان هایش به قلم کامران محمدی نوشته شده اند.

عکس کتاب «روباه شنی» که داستان همنام با عنوان کتابش، آخرین داستان کتاب است، «رولت روسی» با داستانی با همین نام آغاز می شود. «بازی»، «سیم کارت»، «صد سال تنهایی»، «غریبه»، «قلعه»، «شطرنج»، «بیست و یک گرم» و «خروس بی محل» عنوان ۸ داستان دیگری هستند که بعد از «رولت روسی» درج شده اند.

از محمدی پیش از این چند رمان و مجموعه داستان به چاپ رسیده که رمان های «آن جا که برف ها آب نمی شوند» و «این جا باران صدا ندارد» توسط نشر چشمه چاپ شده اند.

«رولت روسی و هشت داستان دیگر» با ۸۸ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۶۵ هزار ریال منتشر شده است.