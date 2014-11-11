افسردگی بعد از اعتیاد رتبه دوم بیماری های روانی استان آذربایجان شرقی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسین زادگان بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان تبریز با بیان اینکه افراد ساکن در شهرها بیش تر از روستاییان در معرض بیماری های اختلال روان هستند اظهار داشت: بر اساس آخرین پیمایش انجام شده در مورد تعداد مبتلایان به اختلالات روانی، ۲۳.۶ دهم درصد از افراد بالای ۱۵ سال کشور به یکی از اختلالات روانی مبتلا هستند.

وی همچنین افزود: ۱۳ درصد از افراد هم به یکی از دلایل خانوادگی، مشکلات زناشویی، اجتماعی و درسی به خدمات روان درمانی نیاز دارند.

حسین زادگان با بیان اینکه تعداد مبتلایان به اختلالات روانی در زنان بیشتر از مردان است افزود: دو سوم از افراد مبتلا به اختلالات روانی از خدمات بهداشتی، درمانی و روانکاوی بی بهره اند.

کارشناس مرکز بهداشت تبریز با تاکید بر اصلاح نگرش اجتماعی به استفاه از خدمات روانکاوی گفت: تعداد زیادی از مبتلایان به اختلالات روانی از مراجعه به روانشناسان به دلیل نگرش نامناسب اجتماعی هراس دارند.

وی در ادامه سخنان خود گفت: اگر اعتیاد را جزء بیماری های روانی محسوب کنیم، افسردگی، رتبه دوم بیماری های روانی را به خود اختصاص داده است.

حسین زادگان با بیان اینکه دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله بیش تر از سایر رنج سنی بین زنان در معرض ابتلا به اعتیاد هستند ادامه داد: استان آذربایجان شرقی با داشتن بیش از ۴۷ هزار معتادف رتبه ۲۱ کشور را به خود اختصاص داده است.

عضو کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان تبریز در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر افزایش آموزش های همگانی در این حوزه از ایجاد مرکز سلامت روان جامعه نگر تبریز در آینده نزدیک خبر داد.