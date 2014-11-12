به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه با برگزاری ویژه برنامه «سوگواره عاشورایی اقوام ایرانی» فرصتی برای معرفی تاثیرگذارترین آیین های سوگواری در قالب هنر از سوی اقوام مختلف سراسر کشور فراهم آورده است.

این برنامه به منظور آشنایی پایتخت نشینان با آیین های سوگواری اقوام ایرانی و حفظ و احیای آنها از شنبه 24 آبان آغاز و تا 26 همین ماه با اجرای آیین های جمعی همچون زره پوشی و مارش عزا (قزوین)، سنج و دمام (بوشهر)، شاخیس واخسین(آذربایجان)، چاق چاقو(حاشیه زاینده رود)، چپی و واویلا(بختیاری) و تعزیه خوانی ادامه خواهد داشت.

اجرای آیین های ملی همه اقوام همچون چاوش خوانی و منقبت خوانی، شمایل خوانی، نوحه و پیش خوانی و همچنین سوگ آواهای قومی و عشایری نظیر پاوه موری(کرمانشاه)، مارضایی(دزفول)، مور (لرستان)، شروه (بوشهر)، مصیبت نامه آذربایجان، سرکوهی(فارس)، عباس خوانی(مازندران)، غمونه(کهگیلویه و بویراحمد)، سوگینه خراسانی، سرو و گاه گریو (بختیاری) از دیگر بخش های این برنامه آیینی است.

همزمان با برپایی ویژه برنامه «سوگواره عاشورایی اقوام ایرانی» برنامه های جنبی همچون برپایی نگارگذر به منظور نمایش حرکت امام حسین(ع) از مدینه تا کربلا در قالب عکس، ایستگاه نذر کتاب، نذری پزی سنتی استان ها و نمایشگاه نقاشی های آئینی استاد علی محمد شیخی اجرا می شود.

علاقمندان برای شرکت در این برنامه می توانند طی روزهای 24، 25 و 26 آبان ماه ساعت 15 به فرهنگسرای فردوس واقع در فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات مراجعه کنند.