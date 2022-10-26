برپایی فرهنگسرای منتظر در جوار نماز جمعه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ‌سرای منتظر به همت فرهنگسرای سرو، روز جمعه ۶ آبان ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۴ در دو بخش برادران و خواهران نمازگزار همراه با برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری ویژه کودکان، نوجوانان و بزرگسالان در محل نماز جمعه تهران برگزار می‌کند.

در این فرهنگ‌سرا غرفه‌ها و ایستگاه‌های متنوع ویژه‌ای از جمله: عیدانه آدینه «قرآن بخوانید، جایزه بگیرید»، خوشنویسی و خطاطی، طب سنتی و تغذیه سالم، بازی، شادی خلاقیت، ثبت نام کتابخانه رایگان، ایستگاه شادی و نشاط، نمایشگاه کتاب، توزیع محصولات فرهنگی، نقاشی، سرگرمی و دست سازهای کاغذی، کارگاه‌های چرم دوزی، جواهردوزی، چاپ پارچه، نقاشی روی پارچه، کرومه بافی انس با شهدا، کتاب در گردش، طب سنتی اسلامی، بازی‌های فکری خلاقانه، مشاوره‌های سلامت، سفالحقوقی و مذهبی، ۱۰۰ گل صلوات، هر کودک نشانی از خداست، عکس یادگاری، سفال، نگارگذر تصاویر شهدا، نگارگذر عفاف و حجاب بر پا می‌شود.

یادآور می‌شود، غرفه فرهنگسرای منتظر هر هفته به همت یکی از فرهنگسراهای شهر تهران در مصلای تهران برپا می‌شود و این هفته فرهنگسرای سرو در روز جمعه ۶ آبان ماه میزبان حضور نمازگزاران است.