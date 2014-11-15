ارزیابی مدارک دانش آموختگان در 6 ماه اول سال 93/ ارزیابی مدارک از 50 کشور دنیا

دکتر محمد حسین مجلس آرا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار مدارک ارزیابی شده در 6 ماه اول سال 93 گفت: در 6 ماه اول سال دو هزار و 186 مدرک ارزیابی شده است که 650 مدرک مربوط به دوره دکتری، هزار و 100 مدرک مربوط به دوره کارشناسی ارشد، 500 مدرک مربوط به دوره کارشناسی و تعدادی نیز مربوط به دوره کاردانی است.

وی ادامه داد: در سال 92 نیز نزدیک به 4 هزار مدرک ارزیابی شده که 950 مدرک مربوط به دوره دکتری، 2 هزار مدرک مربوط به کارشناسی ارشد، 900 مدرک مربوط به دوره کارشناسی و تعدادی نیز مربوط به دوره کاردانی است.

مدیرکل دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان افزود: در 6 ماه اول سال 93 بیشترین مدارکی که ارزیابی شده است از کشورهای مالزی با 500 مدرک، هندوستان با 250 مدرک،انگلستان با 200 مدرک،کانادا با 120 مدرک، ایتالیا با 120 مدرک، فرانسه 100 مدرک و کشورهای حوزه آسیای میانه با 200 مدرک از جمله کشورهایی بودند که بیشترین مدارک از آن کشورها ارزیابی شده است .

وی تاکید کرد: از 50 کشور مختلف دنیا مدارک برای ارزیابی ارایه شد که بیشترین مقدار مدارک از کشورهایی بود که نام برده شد.

مجلس آرا اضافه کرد: در 6 ماه اول سال 93 به اندازه تمام سال 1389 مدارک ارزیابی شده است که در واقع 100 درصد رشده داشته است.