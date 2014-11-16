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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۳۰

امین صدیقی مشاور فرهنگی رییس صداوسیما شد

امین صدیقی مشاور فرهنگی رییس صداوسیما شد

طی حکمی امین صدیقی مشاور فرهنگی رییس جدید سازمان صداوسیما شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقی پیش از این در حوزه رسانه مسئولیت داشته و در شبکه آی فیلم نیز صاحب مسئولیت بوده است.

پس از محمد اخگری، شاکر طاهری و محمدمهدی طائب، این چهارمین انتصاب سرافراز از آغاز مدیریت تا به حال است.

در حکم جدید سرافراز خطاب به «امین صدیقی» آمده است:

جناب آقای امین صدیقی

نظر به سوابق ارزشمند فرهنگی و رسانه‌ای و شایستگی‌های فردی و مدیریتی طی این حکم به عنوان مشاور فرهنگی رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.

امیدواریم در انجام ماموریت‌های محوله پرتلاش و کوشا باشید.

امین صدیقی پیش از این در شبکه آی فیلم فعالیت داشته و سابقه ستون نویسی‌ در بخش فرهنگی روزنامه کیهان را در کارنامه خود دارد.

کد مطلب 2422017

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