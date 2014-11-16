امین صدیقی مشاور فرهنگی رییس صداوسیما شد

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقی پیش از این در حوزه رسانه مسئولیت داشته و در شبکه آی فیلم نیز صاحب مسئولیت بوده است.

پس از محمد اخگری، شاکر طاهری و محمدمهدی طائب، این چهارمین انتصاب سرافراز از آغاز مدیریت تا به حال است.

در حکم جدید سرافراز خطاب به «امین صدیقی» آمده است:

جناب آقای امین صدیقی

نظر به سوابق ارزشمند فرهنگی و رسانه‌ای و شایستگی‌های فردی و مدیریتی طی این حکم به عنوان مشاور فرهنگی رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.

امیدواریم در انجام ماموریت‌های محوله پرتلاش و کوشا باشید.

امین صدیقی پیش از این در شبکه آی فیلم فعالیت داشته و سابقه ستون نویسی‌ در بخش فرهنگی روزنامه کیهان را در کارنامه خود دارد.