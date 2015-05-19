به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اخگری در پایان سفر ۳ روزه به جمهوری آذربایجان در نشستی خبری هدف از این سفر را تقویت روابط رسانه‌ای دو كشور خواند و مذاكرات صورت گرفته در این زمینه را مهم ارزیابی كرد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های فراوانی كه صدا و سیمای ایران در حوزه‌های فنی، آموزشی و تولید از جمله تولید فیلم، سریال و انیمیشن دارد، مسئولان رسانه‌ای جمهوری آذربایجان از توسعه این همكاری استقبال كردند.

معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به اینكه سفر وی و هیات همراه در آستانه راه‌اندازی شبكه تلویزیونی آذری زبان سحر صورت گرفت، گفت: این شبكه تلویزیونی ۳ خردادماه با حضور جمعی از مسئولان و نمایندگان رسانه‌های ایران و جمهوری آذربایجان فعالیت خود را به صورت ۲۴ ساعته آغاز می‌كند.

اخگری یادآور شد: در این شبكه تلویزیونی، برنامه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، مشتركات ۲ كشور و نیز گزارشات مهم ایران، جهان و منطقه قفقاز پخش خواهد شد.



معاون برون مرزی صدا و سیما تشكیل كمیته مشترک رسانه‌ای را یكی از توافقات در این سفر اعلام كرد و گفت: امیدواریم با تشكیل این كمیته شاهد تقویت روابط دو كشور در حوزه‌های رسانه‌ای باشیم.

محمد اخگری با اشاره به همكاری‌های دو كشور در حوزه فنی گفت: بر اساس توافق حاصله در سفر قبلی عزت‌الله ضرغامی به جمهوری آذربایجان، دستگاه فرستنده دیجیتال طراحی شده به دست مهندسان ایرانی به این كشور ارسال شد.

وی تأکید کرد: از اینكه مهندسان ایرانی در حوزه رسانه‌ای توان طراحی دستگاه‌های با این كیفیت و قابل رقابت و حتی بهتر از نمونه‌های مشابه خارجی دارند، این دستگاه فرستنده دیجیتال با استقبال متخصصان آذربایجانی مواجه شد.

معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در سفری سه روزه به جمهوری آذربایجان با معاون شعبه اجتماعی و سیاسی دفتر ریاست جمهوری، رییس شبكه تلویزیونی آ. تی. وی معاون وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات، مسئول شركت فضا و فضانوردی جمهوری آذربایجان و نیز رییس اداره مسلمانان قفقاز دیدار كرد.