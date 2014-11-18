به گزارش خبرنگار مهر، بحث تغییرات در صداوسیما با حضور محمد سرافراز به عنوان رییس جدید رسانه ملی به موضوع روز در این سازمان تبدیل شده و هم گمانهزنیهای فراوانی شنیده میشود و هم عدهای آرزوها و خواستههایشان را در قالب پیش بینی مدیران جدید صداوسیما مطرح میکنند.
در این بین به نظر میرسد اتفاقات خوبی در انتصاب مدیران رسانه ملی رخ خواهد داد و همانطور که عزتالله ضرغامی در یکی از آخرین گفتگوهایش با مهر پیش بینی کرده بود، سازمان در انتظار تحولات مثبتی قرار دارد.
در سالهای اخیر به زعم کارشناسان و فعالان رسانه ملی در حوزه رادیو و البته تلویزیون، دو مدیر موفق حضور داشتند که استعفای اولی و برکناری دومی کام بسیاری را در صدا و سیما تلخ کرد؛ نخست حسن خجسته معاون سابق صدا بود که از دوران حضور او در این معاونت به عنوان دوران طلایی رادیو نام برده میشود و دیگری علی اصغر پورمحمدی که به دلیل بروز برخی مشکلات و اختلاف نظرها حوالی دو سال پیش بود که از شبکه سه سیما رفت.
در حالی که قائم مقام سازمان صداوسیما در زمان ضرغامی، بیشتر پُستی تشریفاتی به نظر میرسید ولی قطعا جدیتر گرفتن این جایگاه می تواند به سازمان صدا و سیما کمک کند و استفاده از تجربیات خجسته که هم در رادیو مدیریت شایستهای داشت و هم در معاونت برنامهریزی و نظارت در ابعاد دیگری فعالیت کرده، نیز اتفاق مبارکی خواهد بود.
درباره پورمحمدی هم که یکی از بهترین مدیران صداوسیما در ۳۰ سال گذشته به حساب میآید میتوان روی معاونت سیما حساب کرد. سرافراز با اعتماد به پورمحمدی جسارت را به تلویزیون برمیگرداند و حضور چهرههای گوناگونی که به نوعی از تلویزیون فاصله گرفتهاند نیز با حضور او امری بدیهی است.
همچنین با توجه به شناخت پورمحمدی از ساختار تلویزیون و همچنین آشنایی او با مدیران مختلف، سرافراز میتواند برای چینش مدیران دیگر بخشهای سازمان نیز روی کمک او حساب کند و این مدیر اجرایی را به عنوان مسئول کمیته انتصابات خود برگزیند.
با این وجود اگر این پیشنهادها عملی شوند باید منتظر تغییرات گسترده در مدیران شبکهها باشیم. حتی خبر می رسد ممکن است پورمحمدی با اتکا به موفقیت فضلالله شریعتپناهی مدیر فعلی گروه اجتماعی شبکه سه او را به عنوان مدیران یکی از شبکهها انتصاب کند یا شاهد بازگشت محمودرضا تخشید به تلویزیون باشیم. از سوی دیگر امکان قائم مقامی مهدی فرجی مدیر شبکه یک که او هم یکی از بهترین مدیران است، در معاونت سیما وجود دارد.
در این بین برخی از دیگر مدیران نیز هستند که سابقه زیادی در رسانه ملی دارند و پیش بینی می شود سرافراز بخشهای دیگر را به آنها بسپرد از جمله محمود اشتری که به عنوان مدیر کل صداوسیمای قم وارد سازمان شد و ریاست حوزه ریاست، قائم مقام امور استانهای معاونت سیما، قائم مقام معاونت اداری مالی و قائم مقامی معاونت سیما را برعهده دارد و شنیده شده در پست خطیری چون حراست مشغول به فعالیت شود.
حوزه معاونت صدا نیز از این تغییرات بی نصیب نخواهد ماند و طبق گمانه زنی ها علیرضا نوری، مدیر اسبق رادیو جوان و رادیو ایران و رییس دفتر سازمان صداوسیما در مالزی نیز جزو گزینههایی است که برای معاونت صدا مطرح شده است.
شنیده میشود، در مدیریت سرافراز قرار است تنها چند شبکه اصلی داشته باشیم و دیگر شبکهها به عنوان کانال زیرمجموعه آنها قرار بگیرند. به طور مثال شبکه دو شبکه اصلی خواهد بود و پویا یکی از کانالهای این شبکه است. یا شبکه چهار به عنوان شبکه اصلی و شبکههای آموزش و مستند به عنوان کانال در زیرمجموعه آن قرار میگیرد.
ضمن اینکه شبکههای سه گانه جام جم نیز دیگر در معاونت سیما نخواهند بود و در مجموعه معاونت برون مرزی قرار میگیرند.
به گزارش مهر، سرافراز پیش از این محمد اخگری را به عنوان معاون برون مرزی، شاکر طاهری ذی حساب سازمان و مهدی طائب رییس دفتر ریاست برگزیده و امین صدیقی را به عنوان مشاور فرهنگیاش معرفی کرده بود.