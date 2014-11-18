علی اصغر پورمحمدی معاون سیما شد/ بازگشت مدیر موفق به رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حكم رئیس رسانه ملی خطاب به علی اصغر پور محمدی به این شرح است:

«جناب آقای دكتر علی اصغر پور محمدی

نظر به مراتب تعهد، شایستگی ها و تجارب مدیریتی دراز مدت و ارزشمند جناب عالی در رسانه ملی، به موجب این حكم به عنوان معاون سیمای سازمان منصوب می شوید.

متوقع است با بهره گیری بیشینه از ظرفیت ها و امكانات درون سازمانی و برون سازمانی در راستای تحقق ماموریت های ذیل كوشا باشید:

- ساماندهی و بازتعریف ماموریت شبكه ها و كانال های سیما

- اصلاح و نوسازی ساختار داخلی شبكه ها متناسب با ماموریت و هویت شبكه ها در راستای چابك سازی برون سپاری تولیدات

- ارتقا و تعمیق محتوایی برنامه ها بر پایه دین، اخلاق و نیز سبك زندگی اسلامی - ایرانی و ایجاد نشاط و امید در جامعه

- افزایش كیفیت برنامه های تولیدی با توجه به گونه ها و ساختار های موفق، جذاب و نوین و تولید آثار كوتاه نمایشی با هدف آموزش و ارتقا سطح فرهنگی جامعه

- ایجاد بانك اطلاعات جامع سیما (شامل اطلاعات مربوط به طرح ها، فیلمنامه ها، برنامه ها، كارشناسان، عوامل تولید و نیز جداول پخش)

- ارتقاء كیفی تولیدات نمایشی (با توجه به جذابیت داستانی و هنری و نیز اثر گذاری پیام)

- توجه به ظرفیت ها و استعدادهای جوانان مومن، انقلابی و آگاه

- هماهنگ سازی نرخ نامه فعالیت های تولیدی و هنری در مراكز و شبكه های مختلف سیما.

از خداوند متعال توفیقات روز افزون جنابعالی را در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و نیز تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله والعالی) خواستارم.

در ضمن از كوشش ها و خدمات مجدانه جناب آقای دكتر دارابی در دوره تصدی این مسئولیت حساس و خطیر سپاسگزاری می كنم و از خداوند متعال برای ایشان در مسئولیت های جدید عزت و توفیق خواستارم.»

علی‌اصغر پورمحمدی متولد 1336 در خانواده روحانی و مبارز اهل رفسنجان دیده به جهان گشود. پدر وی حجت‌الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی از روحانیون نیكوكار و ساده زیست شهر رفسنجان بود كه از طرف امام (ره) اجازه رسیدگی به امورات شرعی مردم را داشت و وكیل ایشان محسوب می‌شد. علی‌اصغر پورمحمدی 12 سال بیشتر نداشت كه تجربه سخت و طاقت‌فرسای زندان های رژیم ستم شاهی را تجربه كرد؛ وی با وجود سن كم بعد از سخنرانی علیه رژیم پهلوی در شب قدر دستگیر شد و عنوان جوانترین مبارز را به خود اختصاص داد.

پورمحمدی كه برادر شهید حجت‌الاسلام علی پورمحمدی است تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی چندین دوره تبعید در شهرهای مختلف ایران را پشت سر گذاشت، پس از پیروزی انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی وی نیز همچون سایر جوانان كشور به جبهه ها شتافت و حضوری چشمگیر در دفاع از كیان اسلامی داشت.

علی‌اصغر پورمحمدی دیپلم ریاضی خود را از دبیرستان صدر شهر قم، كارشناسی مهندسی صنایع را از دانشگاه فردوسی مشهد، كارشناسی ارشد جامعه‌شناسی را از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دكترای جامعه‌شناسی را از دانشگاه اصفهان اخذ كرد.

پورمحمدی فردی فعال در حوزه فرهنگ و هنر قبل و بعد از انقلاب شناخته می شود. بازیگری در نقش ابوذر غفاری در تئاتری به همین نام در سال 1355 و كارگردانی تئاتر فتح خونین در سال 1357 در كنار سایر فعالیت‌های فرهنگی، هنری و انقلابی در كارنامه وی قبل از انقلاب دیده می‌شود.

مسئولیت كمیته تبلیغات اسلامی رفسنجان، فعالیت در حزب جمهوری اسلامی، فعالیت در حوزه نشر و مطبوعات، مسئولیت سنجش افكار عمومی صداوسیما، مدیر خبر صداوسیمای مركز كرمان، سردبیر اخبار بامدادی سیما، مدیریت گروه فرهنگی و اجتماعی رادیو در سال 62، مدیر گروه فرهنگی اجتماعی شبكه اول و سوم سیما در سال 73، مدیریت شبكه تهران و در نهایت مدیریت شبكه سه سیما و همزمان مسئولیت شورای سیاستگذاری و هماهنگی ورزش صداوسیما بخشی از مسئولیت‌های فرهنگی رسانه‌ای پورمحمدی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

تجربیات پورمحمدی در رسانه و آشنایی وی با حوزه فرهنگ و هنر و تعامل خوب ایشان با گروه‌های مرجع بویژه هنرمندان، در كنار سایر صلاحیت‌های علمی و اخلاقی و تخصصی موجب شد تا سرافراز رئیس سازمان صداوسیما طی حكمی ایشان را به معاونت خود در امور سیما برگزیند و اینك سكان هدایت معاونت سیما در دستان علی‌اصغر پورمحمدی است.