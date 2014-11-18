مجموعه اشعارغزل فارسی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه در اولین روز از برگزاری سیزدهمین نمایشگاه کتاب فارس مجموعه اشعار غزل فارسی رونمایی شد.

در این کتاب مجموع اشعار 450 شاعر استان فارس توسط استاد صدرا ذوالریاستین جمع آوری شده و انتشارات نوید این مجموعه را به چاپ رسانده است.

سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب فارس با حضور یک هزار و 500 انتشاراتی کار خود را در پنج سالن شروع کرده که سالن حافظ نمایشگاه بین المللی با 300 غرفه به ناشران عمومی، کمک درسی و مذهبی، سالن بهار با 85 غرفه به انتشارات دانشگاهی، سالن نرگس با 85 غرفه به بخش کودک و زبان و سالن سرو نیز به بخش پزشکی، هنر و بین الملل اختصاص داده شده است.

بخشی از سالن ملاصدرا نیز به فروش بن و بانک صادارت اختصاص داده شده است.

70 ناشر از استان فارس در این نمایشگاه حضور دارند و فروش بن های خرید نیز از فردا آغاز می شود.