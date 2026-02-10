به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی عبادی در خصوص اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی گفت: محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی بهمنظور افزایش ایمنی، تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه و مدیریت ترافیک، از سهشنبه ۲۱ بهمن تا روز شنبه ۲۵ بهمن در برخی محورهای اصلی کشور اجرا میشود.
وی افزود: بر این اساس، تردد موتورسیکلتها از ساعت ۱۲ امروز سهشنبه ۲۱ بهمن ماه تا ساعت ۶ صبح روز شنبه ۲۵ بهمن در محورهای"کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه"و بالعکس ممنوع است.
رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به تردد در محور"کرج-چالوس"، گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در این محور کماکان ممنوع است همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک، در روزهای ۲۲، ۲۳ و ۲۵ بهمن، محدودیتهای یک طرفه مقطعی با صلاحدید مأموران پلیس راه مستقر در محور اجرا خواهد شد.
سرهنگ عبادی ادامه داد: در روز جمعه ۲۴ بهمن، محدودیت قطعی تردد در محور کرج - چالوس اعمال میشود، به طوری که از ساعت ۱۲ در آزادراه تهران - شمال برای خودروهای به مقصد چالوس محدودیت تردد اعمال شده و از ساعت ۱۴ محور از ابتدای "پل زنگوله" به سمت چالوس بهطور کامل مسدود خواهد شد، همچنین از ساعت ۱۴ تردد از "مرزنآباد" به سمت تهران به صورت یک طرفه (شمال به جنوب) اجرا شده و این طرح تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت ودر صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح زودتر از زمان اعلامی انجام میشود.
وی افزود: تردد ساکنان محلی از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس در محدوده پل زنگوله مجاز است، اما تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را در زمان اعمال محدودیت دارند، از "میدان امیرکبیر" ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راه استان با اشاره به محدودیتهای ترافیکی در محور هراز، گفت: تردد تریلرها در این محور همچنان ممنوع است و تردد کامیونها و کامیونتها بهاستثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز سهشنبه ۲۱ بهمن و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه به تاریخهای ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ بهمن ممنوع خواهد بود. همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی در روز جمعه ۲۴ بهمن از محدوده "پلور تا پلیس راه لاریجان" اجرا میشود.
رئیس پلیس راه استان از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با مأموران پلیس همکاری لازم را داشته و برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها از منابع رسمی اطلاعرسانی پلیس استفاده کنند.
نظر شما