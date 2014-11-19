ادبیات رایج جامعه بر اساس گفتگوهای قرآنی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود مرویان حسینی بعدازظهر چهارشنبه در افتتاحیه دهمین دوره مسابقات قرآنی کارکنان وزارت نیرو به میزبانی مشهد و در محل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: یکی از مبانی و اصولی که اسلام به آن تاکید دارد، جامعه عاری از هرگونه طبقه، دسته بندی و گروه های خاص است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: پیامبر اسلام اما باتوجه به همین تاکیدات، دو گروه حاملان قرآن و کسانی که از فرصت خلوت شب برای سازندگی و تدبیر زندگی خود با استعانت از کلام الهی بهره می گیرند را اشراف امت خود معرفی می کنند.

وی تاکید کرد: ادبیات رایج جامعه ما باید بر اساس گفتگوهای قرآنی باشد، باید ضرب المثل ها، شاهد مثال آوردن ها، پند و اندرز و راهنمایی های مان بر اساس واژه های قرآنی باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با ذکر این موضوع که فرهنگ قرآنی باید راهنمای زندگی باشد افزود: در نظام امپراطوری رسانه ای غرب، محافل قرآنی و فضاهای قرآنی پناه بچه های ما خواهد بود.

حجت الاسلام مرویان حسینی عنوان داشت: قرآن کلام خداست و خواندن آیات و انس با آن زنگار را از دل ها می زداید.

وی گفت: اگر قرآن کریم را به یک عمارت مجلل تشبیه کنیم، سردر و مدخل ورودی آن تلاوت کلام الله مجید است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: آن هنگامی که انسان با صوت خوش به تلاوت قرآن بپردازد و دل ها را به کلام الهی بسپارد، آرام آرام عرصه های دیگر قرآن بر روی انسان گشوده خواهد شد.

حجت الاسلام مرویان حسینی بیان داشت: فهم آیات، انس، تدبر، حفظ و بهره گرفتن از معانی و مفاهیم قرآنی موجب پیوند یافتن حقیقت وجودی انسان با قرآن شده و این امر ساخته شدن جامعه، خانواده و انسان را بر اساس حقیقت قرآن در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به ایام شهادت امام سجاد (ع) افزود: هنگامی که آن حضرت به تلاوت قرآن با آن صدای ربانی مشغول می شد، کسانی که از نزدیک محفل قرآنی ایشان می گذشتند، زانوان شان سست می شد و قدرت حرکت خود را از دست می دادند و گوش جان به کلام وحی می سپاردند.

حجت الاسلام مرویان حسینی تاکید کرد: نوجوانی که با قرآن مانوس و با یاران قرآنی ارتباط داشته باشد، کمتر دچار آسیب های اجتماعی و انحرافات فکری خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: خانواده هایی که در مجالس قرآنی حضور دارند از رنج انحرافات نسل نو کمتر آسیب می بینند و قرآن سپری در مقابل توطئه های ضداخلاقی است.

وی با بیان اینکه به گفته تحلیلگران و راویان واقعه کربلا، هنگامی که امام سجاد (ع) با کاروان اسرا به کربلا بازگشتند آنقدر نظام فرهنگی یزدیان و خشونت ها تاثیرات مخرب خود را گذاشته بودند که حق طلبی در نطفه خفه می شد، گفت: در آن زمان تعداد دوستداران اهل بیت به ۲۰ نفر می رسید اما امام سجاد (ع) که اسوه اخلاق و نماد کرامت بودند با استفاده از تربیت قرآنی و پیام کربلا با مردم به گونه ای رفتار کردند که مردم مدینه به هنگام شهادت ایشان بر سر و روی خود می زدند.

حجت الاسلام مرویان حسینی تصریح کرد: کسی که بتواند قرآن بخواند و انس با کلام الهی را سرمایه و پشتوانه راه و رسم زندگی خود قرار دهد و هدفگذاری هایش در زندگی درست باشد نتیجه آن این می شود که همگان مرید او خواهند شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی عنوان داشت: امام سجاد (ع) بر طبق فرهنگ آن زمان چون میدان برای تبلیغ علنی دستورات الهی فراهم نبود، بر اساس آموزه های قرآنی بردگان را آموزش می دادند و هر ساله نیز در زمان عید فطر این برده ها را آزاد می کردند.

وی ادامه داد: آن حضرت با این روش و با یکسال تربیت قرآنی این برده ها را به سرمایه ها و انسان هایی دین مدار و ظلم ستیز تبدیل می کردند و آن ها نیز این آموزه ها را در جامعه ترویج می دادند.

حجت الاسلام مرویان حسینی با بیان اینکه قرآن از مرگ حیات می سازد گفت: پیامبر اکرم به هنگام وفات خود فرمودند من می روم و قرآن و عترت را برای شما باقی می گذارم.

وی اضافه کرد: در زندگی های پر فراز و نشیب امروزی قرآن سرمایه، مشعل و پشتوانه ما است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با خطاب قرار دادن خانواده ها اظهار کرد: پدر و مادر اساس تربیت نسل نو هستند، لذا باید اینها با قرآن مانوس باشند، قرآن بخوانند و گفتگوهای شان قرآنی باشد.