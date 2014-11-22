بانوی تکواندوکار بسیجی خراسان شمالی به مقام دوم دست یافت

سرهنگ اسدالله اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جشنواره فرهنگی ورزشی بسیج بانوان کشور در قم، عصر شنبه در رشته تکواندو به کار خود پایان داد و بانوی بسیجی تکواندوکار این استان در این دوره از مسابقات به مقام دوم دست یافت.

وی اظهار داشت: در این دوره از مسابقات، خواهران بسیجی از ۲۷ استان با یکدیگر به رقابت پرداختند که "فاطمه زنبیل باف" در رشته تکواندو و در وزن ۴۴- کیلو گرم مقام دوم را از آن خود کرد.

سرهنگ اسدی افزود: تیم تکواندو خراسان شمالی با مربی گری "لیلا رختیانی" و سرپرستی "فرخنده کچرانلویی" در این دوره از مسابقات حضور یافته بود.

به گفته وی جشنواره فرهنگی ورزشی بسیج بانوان کشور با حضور تیم های ورزشی استانهای کشور از ۲۸ آبان ماه سال جاری در استان قم و به مدت ۴ روز برگزار شد.

شهریورماه امسال نیز خواهران جودوکار بسیجی این استان در اولین المپیاد ورزشی خواهران بسیجی کشور رتبه نخست این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.