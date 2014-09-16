سرهنگ اسدالله اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اولين المپياد پايگاه‌هاي استعدادگزيني ورزش خواهران بسيج جام هفته دفاع مقدس و يادواره شهيد فوزيه شيردل، روزدوشنبه 24 شهریورماه در پنج رشته دوومیدانی، تیراندازی، تیر و کمان، کاراته و جودو به میزبانی تهران برگزار شد.

وی اظهار داشت : در این دوره از مسابقات خواهران بسیجی از 27 استان کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند.

سرهنگ اسدی با بیان اینکه در این رقابت ها سیده لیلا عفتی از خراسان شمالی در وزن 40- کیلو گرم در رشته جودو و در رده سنی نوجوانان به مقام اول این دوره از مسابقات دست یافت، افزود: این جودوکار استان به تیم ملی جودوی کشور راه یافت.

وی اظهار داشت: همچنین در وزن 44- کیلو گرم خانم الهه جمالی از جودوکاران بسیجی این استان مقام سوم رشته جودو را از آن خود کرد.

به گفته وی، تیم جودوی خراسان شمالی متشکل از 4 نفر به سرپرستی مریم ولی زاده در این دوره از مسابقات حضور یافت.

اسدی تصریح کرد: ورزشكاران برتر اين المپياد به تيم‌هاي باشگاه مقاومت راه پيدا مي‌كنند تا در ليگ‌هاي كشوري شركت كنند.