نتانیاهو: توافق با ایران اشتباهی تاریخی خواهد بود/ تحریم ها را پیش از اطمنیان لغو نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، "بنیامین نتانیاهو" در مصاحبه با شبکه ان بی سی نیوز آمریکا، گفت: توافق هسته ای با ایران می تواند اشتباهی تاریخی از سوی کشورهای 1+5 باشد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی به موضوع لغو تحریم های ایران نیز اشاره کرده و به کشورهای 1+5 توصیه کرد: فقط در صورتی تحریم ها را لغو کنید که پیش از آن توانایی ایران برای ساخت بمب از بین رفته باشد از همین رو عدم توافق برای اسرائیل بهتر از آن است که شاهد یک توافق بد باشیم.

نتانیاهو به موضوع سانتریفیوژها نیز اشاره کرد و در ادعاهای تکراری گفت: دلیلی برای فعالیت هزاران سانتریفیوژ در ایران وجود ندارد. علاوه بر آن هیچ دلیلی برای اینکه ایران برنامه موشکی خود را که قادر به حمل کلاهک هسته ای هستند ادامه بدهد نیز وجود ندارد.

نتانیاهو در حالی توافق احتمالی هسته ای با ایران را اشتباهی تاریخی می داند که بعد از توافق سال گذشته ایران و کشورهای 1+5 در ژنو آن را بدترین قرارداد ممکن خوانده و گفته بود که ایران با این توافق هرآنچه که می خواست بدست آورده است.