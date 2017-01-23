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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۴۴

نتانیاهو: ترامپ هم معتقد است برجام توافق بدی است

نتانیاهو: ترامپ هم معتقد است برجام توافق بدی است

نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی یک روز پس از گفتگوی تلفنی با «دونالد ترامپ» گفت که رئیس‌ جمهور جدید آمریکا هم برجام را «توافقی بد» می‌ داند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز در اظهاراتی از «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا به دلیل آنچه وی «تغییر رویکردِ» وی خواند، تقدیر کرد.

«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در جمع اعضاء حزب لیکود سخن می گفت با اشاره به رایزنی تلفنی روز گذشته اش با ترامپ مدعی شد که رئیس جمهور آمریکا نیز مانند وی معتقد است توافق هسته ای با ایران یک «توافق بد» است.

وی در ادامه گفت: پس از ۸ سال که من بر برخی موضوعات به ویژه توافق هسته ای ایران مقاومت می کردم، از تغییر در رویکرد کاخ سفید استقبال می‌ کنم. فرصت‌ های بزرگی در برابر ما قرار دارد.

کد مطلب 3885702

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