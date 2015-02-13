به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، «یووال اشتينيتز» با بیان اینکه حکومت ايران در مذاکره با قدرت های جهانی امتیازات لازم را واگذار نکرده هشدار داد که اسرائیل ممکن است عليه برنامه های هسته ای ايران دست به اقدام يکجانبه بزند.

اشتينيتز به خبرنگاران گفت: توضيح مشخصی نمی توانم بدهم. اما هنوز همه گزينه ها روی ميز است. ما هيچوقت به خاطر محدوديت های ديپلماتيک از حق اسرائبل برای دفاع از خود صرفنظر نکرده ايم.

وزير اطلاعات و امنيت رژیم صهیونیستی در ادامه افزود: ايران تا اکنون در مذاکرات روی مسائل اصلی مانند غنی سازی اورانيوم، از بين بردن تاسيسات فنی غنی سازی، وضعيت راکتور اتمی اراک و تاسيسات زير زمينی و غنی سازی در فردو انعطاف بسيار کمی از خود نشان داده و اين تصوير نا اميد کننده ای است و او اين موضوع را در نشست امنيتی در مونيخ با يوکيو آمانو، مدیرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی مطرح کرده ایم.

يووال اشتينيتز گفت: ايرانی ها تحرک زيادی در مذاکرات نشان نمی دهند و در نتيجه ما بسيار نگران هستيم. توافقی که تنظيم شده پر از نقاط ضعف و راههای در رو است. اگر توافقی وجود ندارد تکليف همه روشن می شود. اما از آنجايي که ما شاهد ابراز خوشبينی دو طرف هستيم، به نظر ما اگر تا آخر ماه مارس توافق صورت بگيرد به اين معنی است که اين توافق بدون امتياز دهی و يا انعطاف قابل توجه ای از سوی ايران حاصل شده است.