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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۰۶

وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی:

ایران در مذاکرات هسته‌ای امتیاز خاصی به غرب نداده است

ایران در مذاکرات هسته‌ای امتیاز خاصی به غرب نداده است

وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی با بیان اینکه در مذاکرات هسته ای، ایران امتیاز خاصی را به طرف مقابل نداده مدعی شده که تل آویو حق دفاع از خود را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، «یووال اشتينيتز» با بیان اینکه حکومت ايران در مذاکره با قدرت های جهانی امتیازات لازم را واگذار نکرده هشدار داد که اسرائیل ممکن است عليه برنامه های هسته ای ايران دست به اقدام يکجانبه بزند. 

اشتينيتز به خبرنگاران گفت: توضيح مشخصی نمی توانم بدهم. اما هنوز همه گزينه ها روی ميز است. ما هيچوقت به خاطر محدوديت های ديپلماتيک از حق اسرائبل برای دفاع از خود صرفنظر نکرده ايم.

وزير اطلاعات و امنيت رژیم صهیونیستی در ادامه افزود: ايران تا اکنون در مذاکرات روی مسائل اصلی مانند غنی سازی اورانيوم، از بين بردن تاسيسات فنی غنی سازی، وضعيت راکتور اتمی اراک و تاسيسات زير زمينی و غنی سازی در فردو انعطاف بسيار کمی از خود نشان داده و اين تصوير نا اميد کننده ای است و او اين موضوع را در نشست امنيتی در مونيخ با يوکيو آمانو، مدیرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی مطرح کرده ایم.

يووال اشتينيتز گفت: ايرانی ها تحرک زيادی در مذاکرات نشان نمی دهند و در نتيجه ما بسيار نگران هستيم. توافقی که تنظيم شده پر از نقاط ضعف و راههای در رو است. اگر توافقی وجود ندارد تکليف همه روشن می شود. اما از آنجايي که ما شاهد ابراز خوشبينی دو طرف هستيم، به نظر ما اگر تا آخر ماه مارس توافق صورت بگيرد به اين معنی است که اين توافق بدون امتياز دهی و يا انعطاف قابل توجه ای از سوی ايران حاصل شده است.

کد مطلب 2494379
عبدالحمید بیاتی

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