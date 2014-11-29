مسئولان علوم پزشکی به وضعیت بیمارستان سید الشهداء رسیدگی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل قربانی پیش از ظهر امروز در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به مشکلات بیمارستان سید الشهداء اصفهان اظهار داشت: این بیمارستان یکی از مراکز درمانی مهم شهر اصفهان است که نه تنها بیماران استان اصفهان بلکه بیماران استا‌های همجوار نیز به این بیمارستان مراجعه می‌کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت بیمارستان سید‌الشهداء اصفهان نسبت به نوع خدمات بیمارانی که به این مرکز مراجعه می‌کنند متناسب نیست، افزود: عدم ایمنی ساختمان این بیمارستان به گونه‌ای است که در صورت بروز کوچک‌ترین زمین لرزه دوام نخواهد آورد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به پایین بودن سطح بهداشت در بیمارستان سید الشهداء نیز گفت: کیفیت ارائه خدمات بهداشتی این بیمارستان نیز متناسب نبوده و مشکلات زیادی را برای بیماران و همراهان آنها ایجاد کرده است.

وی افزود: در برخی از موارد مسئولان این بیمارستان به دلیل مشکلاتی که در ارائه خدمات دارند از پذیرفتن بیماران اورژانسی در شب خودداری می‌کنند.

قربانی عدم توجه به شرایط روحی و روانی بیماران و همراهان آنها توسط کارکنان این بیمارستان را از دیگر مشکلات موجود در این مرکز درمانی دانست و گفت: این امر در برخی از موارد زمینه درگیری کارنان و مراجعه کنندگان این بیمارستان را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: در این راستا ضروری است که مسئولان علوم پزشکی اصفهان نسبت به پاسخگویی به نیازهای این بیمارستان توجه لازم را داشته باشند.



جاده سلامت برای تردد معولان مناسب سازی شود

غلامحسین صادقیان، دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به راه‌اندازی جاده سلامت در اصفهان اظهار داشت: راه اندازی این جاده در اصفهان اقدام مبارکی است که مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است.

وی به استقبال بیش از ۷ هزار اصفهانی از جاده سلامت در روزهای جمعه اشاره کرد و بیان داشت: البته توجه داشته باشیم که باید نسبت به ارتقای خدمات ارایه شده در این جاده اقدامات لازم صورت گیرد.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان جلوگیری از تردد موتورسیکلت و استعمال دخانیات را از جمله اقدامات مورد نیاز برای ارتقا خدمات ارایه شده در جاده سلامت دانست و افزود: مناسب سازی این جاده برای تردد معلولان نیز یکی دیگر از موضوعات مهم است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.