سیدحمید حریری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تغذیه سالم علاوه بر جلوگیری کردن از بروز انواع سرطان، سلامتی فرد را تضمین می‌کند.

وی اظهارکرد: باید ازغذاهای کم چرب و تا حد امکان فاقد چربی‌های حیوانی استفاده شود.

حریری افزود: استفاده روزانه پنج وعده سبزی‌ و میوه نیز در جلوگیری از بروز سرطان بسیار موثر است.

وی گفت: باید از روش های صحیح پخت مانند کبابی، بخار پز، آب پز، پخت ملایم در حرارت کم استفاده شود و سعی کنیم از غذهای نیم سوخته، سوخته، کباب، جوجه کباب، ته دیگ، سیب زمینی و پیاز داغ سوخته مصرف نکنیم.

حریری افزود: همچنین باید مصرف انواع گوشت‌های دودی شده، نمک سوز شده یا فراوری شده با موادشیمیایی و نگهدارنده مانند سوسیس، کالباس، قند و شکر تصفیه شده و... کاهش یابد.

حریری اظهار کرد: مصرف نمک را باید محدود کرد و برای طعم دار کردن غذا از ادویه و چاشنی های گیاهی استفاده شود.

رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی خراسان شمالی بر پرهیز از مصرف مشروبات الکلی تاکید کرد و گفت: هرچه میزان مصرف الکل بیشتر وزمان مصرف آن بیشتر باشد، احتمال سرطان نیز افزایش می یابد.