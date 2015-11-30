سیدحمید حریری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تغذیه سالم علاوه بر جلوگیری کردن از بروز انواع سرطان، سلامتی فرد را تضمین میکند.
وی اظهارکرد: باید ازغذاهای کم چرب و تا حد امکان فاقد چربیهای حیوانی استفاده شود.
حریری افزود: استفاده روزانه پنج وعده سبزی و میوه نیز در جلوگیری از بروز سرطان بسیار موثر است.
وی گفت: باید از روش های صحیح پخت مانند کبابی، بخار پز، آب پز، پخت ملایم در حرارت کم استفاده شود و سعی کنیم از غذهای نیم سوخته، سوخته، کباب، جوجه کباب، ته دیگ، سیب زمینی و پیاز داغ سوخته مصرف نکنیم.
حریری افزود: همچنین باید مصرف انواع گوشتهای دودی شده، نمک سوز شده یا فراوری شده با موادشیمیایی و نگهدارنده مانند سوسیس، کالباس، قند و شکر تصفیه شده و... کاهش یابد.
حریری اظهار کرد: مصرف نمک را باید محدود کرد و برای طعم دار کردن غذا از ادویه و چاشنی های گیاهی استفاده شود.
رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی خراسان شمالی بر پرهیز از مصرف مشروبات الکلی تاکید کرد و گفت: هرچه میزان مصرف الکل بیشتر وزمان مصرف آن بیشتر باشد، احتمال سرطان نیز افزایش می یابد.
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