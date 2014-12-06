انجام تمامی استانداردها برای پرورش ماهی تیلاپیا در ایران

عیسی گلشاهی در گفتگو با مهر گفت: یکی از الزامات پرورش ماهی تیلاپیا آن است که ارزیابی‌های زیست محیطی مربوط به آن انجام شود؛ در نتیجه پس از آنکه سازمان شیلات و سازمان محیط زیست به این نتیجه رسیدند که پرورش آن در کشور امکان‌پذیر است، این کار آغاز می‌شود.

گلشاهی با اشاره به جلسات متقابل دو سازمان شیلات و محیط زیست در این زمینه، گفت: ما با هم در تعامل هستیم که بتوانیم این موضوع را به شکل صحیح، دست و علمی انجام دهیم، ضمن اینکه سال‌های سال است پروژه پایلوت این طرح در بافق یزد در حال انجام است تنها به این دلیل که ما بتوانیم الزامات زیست محیطی را در این زمینه رعایت کنیم.

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات کشور در مورد مباحث مطرح شده مبنی بر آلودگی گوشت ماهی تیلاپیا گفت: تیلاپیا ماهی‌ای نیست که تنها در ایران بازار پیدا کرده باشد، سالانه نزدیک به 4 میلیون تن از این ماهی در سراسر جهان توزیع می‌شود که بخش بسیار کوچکی از آن ( کمتر از 5 هزار تن) وارد ایران می‌شود.

وی با بیان اینکه 3 میلیون و 995 هزار تن از ماهی تیلاپیا در سایر کشورهای دنیا توزیع می‌شود، افزود: مصرف کنندگان اصلی این ماهی ایالات متحده آمریکا، کشورهای آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا هستند.

گلشاهی اضافه کرد: برای تولید کننده این ماهی نیز مقرون به صرفه نیست که بخواهد روال تولیدی را جدا از آنچه بازارهای اصلی برای آن تعریف می‌کنند برای ایران یا سایر کشورهایی که خریدهای کوچکی دارند، تعریف کند؛ حتما استانداردهای تولید را بر مبنای استانداردهای کشورهای توسعه یافته تعریف می‌کنند، کشورهایی که استانداردهای بالاتری دارند و پول بیشتری برای خرید این محصول می‌دهند.

وی تصریح کرد: اطلاعات فنی و شرایط عینی ( شرایط مزارع پرورش ماهی در کشورهای تولیدکننده) که وجود دارد نشان می‌دهد تمامی استانداردهای مود نیاز برای پرورش این ماهی از لحاظ بهداشتی و فنی رعایت می‌شود.

گلشاهی با بیان اینکه اساسا اصل آلودگی و کم خاصیت بودن ماهی تیلاپیا مطرح نیست، افزود: این برخوردها سلیقه‌ای است که شاید نشات گرفته از مسائلی باشد که نتوان آنها را به صورت جدی و علنی مطرح کرد.