ماهی تیلاپیا روی میز رئیس جمهور/هشدار نسبت به ورود یک گونه مهاجم

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود تجربههای تلخ و ناموفق و مخالفتهای جدی متخصصان حوزههای شیلات و ماهی شناسی، فعالان محیط زیست و حتی سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به ورود گونههای مهاجم و غیربومی که متأسفانه در سالهای گذشته آسیب های جدی و غیرقابل درمانی را بر محیطزیست آبی و دریایی کشور وارد کرده، ناباورانه سازمان شیلات کشور بدون توجه به ملاحظات محیط زیستی و حتی اقتصادی و اجتماعی اصرار بر واردکردن ماهی مهاجم تیلاپیا به اکوسیستمهای آبی و دریایی کشور دارد.
این در حالی است که از سوی مجامع بینالمللی نیز نسبت به تأثیر تخریبی ماهی تیلاپیا بر طبیعت هشدار دادهشده است. این ماهی که دوره بلوغ جنسی و تکثیر بسیار کوتاهی دارد، سرعت افزایش جمعیتش بسیار بالا است (در هر دوره 2700 تخم و تخمریزی هر دو ماه یکبار)، توانایی تحمل سختترین شرایط محیطی مانند اکسیژن بسیار پایین، طیف وسیع شوری و حرارت را داشته و همهچیزخوار است.
از سوی دیگر این ماهی از قدرت بالایی در انتقال به منابع آبی طبیعی، سدها و سازههای آبی را داشته و با سرعت غیر قابل تصوری میتواند تنوع زیستی آبی کشور را با خطرهای جدی مواجه کند.
سخنگوی دبیرخانه گروه هماندیشی سازمانهای غیردولتی تالابی کشور در این باره به خبرنگار مهر می گوید: قدرت بالای گسترش در تمامی آبهای شیرین تا شور، کاهش کیفیت آبهای پشت مخازن سدها براثر مرگ دسته جمعی این ماهیها به علت کمآبی یا تغییرات شدید دمایی از دیگر تهدیدات این ماهی برای اکوسیستم های آبی است.
هومان خاکپور، ایجاد بیماری برای سایر گونههای آبزی و تأثیر در نرخ جمعیت آنها را از دیگر تبعات اکولوژیکی ورود اینگونه مهاجم به اکوسیستمهای آبی و دریایی کشور بر می شمرد.
به اعتقاد او، فارغ از تبعات اکولوژیکی، ورود ماهی تیلاپیا با تأثیر بر تولید و تکثیر آبزیان بومی و تولید گوشت نامطلوب (نسبت نامطلوب امگا 6 به امگا 3) که در آغاز با هزینه کمتری بدست میآید در طولانی مدت تبعات اقتصادی و اجتماعی به علت ازدست رفتن مشاغل و معیشتهای بومی در بسیاری از مناطق کشور را به همراه خواهد داشت.
آنطور که خاکپور می گوید: دبیرخانه گروه هماندیشی سازمانهای غیردولتی تالابی کشور تصمیم به نوشتن نامهای برای رییس جمهور جهت درخواست برای جلوگیری از ورود غیر کار شناسانه این گونه ماهی گرفت.
حالا با توجه به خطراتی که ورود ماهی تیلاپیا برای اکوسیستم آبی و گونه های بومی به همراه خواهد داشت از یک سو و از سوی دیگر تبعات اقتصادی و اجتماعی ورود این گونه و همچنین بر اساس رویکرد مثبت دولت در حوزه محیط زیست، انتظار می رود پیش از آنکه دیر شود از ورود غیرکارشناسی و زیانبار این ماهی غیر بومی به کشور جلوگیری شود.
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