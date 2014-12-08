خبرگزاری مهر-گروه هنر: بخش فیلم‌های بلند داستانی جشنواره فیلم فجر در دو حوزه «سودای سیمرغ» و «نگاه نو» برگزار می‌شود که داغ‌ترین رقابت‌ها هم در این بخش‌ها شکل می‌گیرد. بخش سودای سیمرغ ویژه فیلمسازانی تعریف شده که بیش از یک فیلم بلند داستانی در کارنامه خود دارند و نگاه نو هم ویژه فیلمسازانی است که اولین تجربه کارگردانی فیلم بلند را پشت سر می‌گذارند.

با توجه به اینکه متقاضیان حضور در بخش «نگاه نو» سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر تنها 4 روز فرصت دارند تا فیلم های خود را برای بازبینی به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر ارسال کنند، شمارش معکوس برای این بخش آغاز شده و کارگردانان جوانی که می خواهند برای اولین بار تجربه حضور در سی و سومین جشنواره فیلم فجر را داشته باشند تمام تلاش خود را می کنند تا در روزهای باقی مانده آثار سینمایی خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

دبیرخانه سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر تنها کمتر از 14 روز دیگر اسامی فیلم هایی را که به بخش «نگاه نو» راه یافته اند، اعلام می کند.

در این گزارش سعی کردیم تعدادی از فیلم هایی را که فرم حضور در سی و سومین جشنواره فیلم فجر پر کرده اند و احتمال حضور آنها در این دوره از جشنواره وجود دارد، معرفی کنیم. در این میان نام کارگردانان جوانی به چشم می خورد که تعدادی از آنها را پیش از این از طریق آثارشان در تلویزیون می شناختیم.

«آزادی مشروط»

حسین مهکام از جمله کارگردانان جوانی است که فرم حضور در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر را پر کرده است. او قصد دارد با «آزاد ی مشروط» به عنوان اولین تجربه خود در حوزه سینمای بلند، در این جشنواره حضور پیدا کند.

«آزادی مشروط» با مضمون اجتماعی روز و با محوریت توجه به زیرساخت های اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی در جامعه است و در آن بازیگرانی چون رامبد جوان، هنگامه قاضیانی، شاهرخ فروتنیان، حسین پاکدل، علیرضا آقاخانی، علیرضا مظفری، محمد کارت، محمد علی کیانی، بهاران بنی احمدی و میثم غنی زاده حضور دارند.

«حکایت عاشقی»

احمد رمضان زاده نیز با پرکردن فرم حضور در سی و سومین جشنواره فیلم فجر، این شانس را دارد که با اولین اثر سینمایی خود در این جشنواره حضور پیدا کند.

«حکایت عاشقی» اولین تجربه کارگردانی رمضان زاده است که تهیه کنندگی آن را مسعود جعفری جوزانی برعهده دارد.

«حکایت عاشقی» قصه عشق یک خبرنگار و عکاس جنگ به یکی از بازماندگان بمباران شیمیایی حلبچه است. بهرام رادان، شیلان رحمانی، قطب الدین صادقی، بهمن زرین پور، شوان اتوف، ماندانا ممهد و کیمیا مرادیان از جمله بازیگران این فیلم هستند.

«خون به پا می شود»

یکی دیگر از فیلم هایی که احتمال حضور آن در بخش «نگاه نو» جشنواره فیلم فجر وجود دارد، فیلم سینمایی «خون به پا می شود» اولین تجربه سینمایی حماسه پارسا است.

این فیلم یک تریلر اجتماعی- پلیسی است که در آن بازیگرانی چون فرامز قریبیان، حامد بهداد، همایون ارشادی، حماسه پارسا، محمدرضا فرد، سارا منجزی، مرجان قدوسی، احسان بذلی، مهرا گل محمدی، اشکان نجاتی، بهزاد جعفری، هومن فرقانی نژاد، پانیذ پارسا، احسان کلانگی و... حضور دارند.

«یحیی سکوت نکرد»

کاوه ابراهیم پور نیز از جمله کارگردانان جوانی است که با اولین تجربه سینمایی خود با نام «یحیی سکوت نکرد» فرم حضور در جشنواره را پر کرده است. تینا پاکروان تهیه کنندگی این فیلم را برعهده دارد.

فاطمه معتمد آریا، ندا جبرئیلی، تورج منصوری، رابعه اسکویی، علیرضا محمدی، مریم شیرازی و ماهان نصیری بازیگران این فیلم هستند.

این فیلم داستان کودکی است که ناگهان مجبور می شود با عمه ای که تا به حال ندیده است زندگی کند. حضور کودک در خانه عمه سبب می شود تا او رازهایی را از عمه خود کشف کند.

«جامه دران»

حمیدرضا قطبی هم با فیلم سینمایی «جامه دران» فرم شرکت در جشنواره سی و سوم را پرکرده است. جمال ساداتیان نیز تهیه کنندگی این فیلم را برعهده دارد.

این فیلم درباره زنی به نام شیرین است که در مراسم ختم پدرش به روابط جدیدی در زندگی او پی می برد و حقایقی تازه را کشف می کند.

مهتاب کرامتی، مصطفی زمانی، پگاه آهنگرانی، افسر اسدی، محمود بهروزیان، فرزانه نشاط خواه و الهام نامی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

«بهمن»

مرتضی فرشباف از جمله کارگردانان جوان سینمای ایران است که امسال با فیلم سینمایی «بهمن» شانس حضور در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر را دارد. تهیه کنندگی «بهمن» را جواد نوروزبیگی برعهده دارد.

این فیلم داستان زنی به نام هما از مجرب ‌ترین پرستاران بیمارستان است که پیشنهاد شب ‌کاری 10 روزه‌ای را می‌ پذیرد. هما دچار بی‌ خوابی می‌شود و نحوه رویارویی او با کار خود و خانواده چنان می‌ شود که در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد.

فاطمه معتمدآریا و احمد حامد همسر این بازیگر سینما در این فیلم به ایفای نقش پرداخته ‌اند. مریم شیرازی، امیر نصیری یکتا، فریده اسماعیلی و شیرین یزدان بخش دیگر بازیگران این فیلم هستند.

«360 درجه»

سام قریبیان به تازگی ساخت اولین فیلم سینمایی خود با نام «360 درجه» را به پایان رسانده است. این فیلم سینمایی نیز به احتمال زیاد در جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور دارد. فرامرز قریبیان در این پروژه به عنوان تهیه کننده در کنار پسرش قرار دارد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: راز و رمز حقیقی جهان در آن چیزی است که آشکار است، نه پنهان.

از جمله بازیگرانی که در این فیلم حضور دارند می توان به امیرآقایی، ناصر آقایی، حبیب اسماعیلی، پریناز ایزدیار، میترا حجار، رضا رویگری، بهاره رهنما، حسین سلیمانی، سام قریبیان، احسان کرمی، بابک کریمی، میلاد کی مرام، علیرضا محمدی و حامد مدرس اشاره کرد.

«هاری»

امیراحمد انصاری نیز با اولین تجربه سینمایی خود با نام «هاری» فرم حضور در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر را پر کرده است. تهیه کنندگی این فیلم را مهدی مددکار و علی شاه حاتمی برعهده دارند.

در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون علیرضا کمالی، مینا ساداتی، حسین سلیمانی، مجید واشقانی، اکبر معززی، ماریه ماشاالهی، اصغر طبسی، علی گلبهاران، اشکان مهری، ندا فرهنگ مهر، سمانه افتخاری، میلاد کی مرام، هنگامه قاضیانی و جمشید هاشم پور حضور دارند.

حضور جمشید هاشم‌پور در نقش یک بدمن از ویژگی‌های این فیلم است که بار دیگر این بازیگر محبوب دهه 60 را مقابل دوربین قرار داده است.

در خلاصه داستان «هاری» آمده است: من هرکاری می کنم برای این که بچه من تو این سگدونی که من بزرگ شدم، بزرگ نشه....

«متولد 65»

فیلم سینمایی «متولد 65» از دیگر فیلم هایی است که امکان حضور آن در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر وجود دارد. کارگردانی این فیلم را مجید توکلی و تهیه کنندگی آن را محمد مهدی عسگرپور برعهده دارند. جمیله دارالشفایی فیلمنامه «متولد 65» را نوشته است و سید رضا میرکریمی نیز به عنوان مشاور کارگردان در این پروژه همکاری می کند.

قصه فیلم فضای اجتماعی-عاشقانه دارد و درباره دختر و پسر دهه ۶۰ است که عاشقانه ها، مناسبات شهری و اجتماعی و روابط انسان ها را به تصویر می کشد.

همراهی دو فیلمساز مطرح چون عسگرپور و میرکریمی در کنار این کارگردان جوان که پیشتر سابقه کار در مطبوعات سینمایی را داشته از ویژگی‌های این اثر است.

«قندون جهیزیه»

علی ملاقلی پور فرزند زنده یاد رسول ملاقلی پور نیز با اولین تجربه سینمایی خود با نام «قندون جهیزیه» فرم حضور در سی و سومین جشنواره فیلم فجر را پر کرده است.

در خلاصه داستان «قندون جهیزیه» آمده است: عطا و معصومه در خانه ای مستاجر هستند، موعد اجاره آن ها پایان یافته اما آنها می خواهند در خانه بمانند.

سعید سعدی تهیه کننده این فیلم سینمایی است.

در این فیلم بازیگرانی چون صابر ابر، نگار جواهریان، مصطفی ساسانی، حسن عباسی، وحید نفر، حیدر زرقومی، اکبر عبدی، افسانه چهره آزاد و کریم اکبری مبارکه حضور دارند.

علی ملاقلی پور سال ها در کنار پدرش تجربه فیلمسازی و دستیاری داشته است. البته این فیلم نگاهی مستقل از کارنامه زنده یاد ملاقلی پور دارد و حاکی از رویکرد مستقل ملاقلی پور جوان است.

«آوا»

فیلم سینمایی «آوا» به کارگردانی سیامک کاشف آذر و تهیه کنندگی فرشته مهدی زاده که در ابتدا با نام «دایره داوود» پروانه ساخت گرفته بود، قرار بود سال گذشته در سی و دومین جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشد، اما بنا به دلایلی به این دوره از جشنواره نرسید. اما «آوا» فرم حضور در سی و سومین جشنواره فیلم فجر را پر کرده و احتمالا در این دوره از جشنواره حضور دارد.

فیلم سینمایی «آوا» داستان زندگی پسر بچه كشتی گيری را روايت می‌ كند كه دچار اتفاقاتی می ‌شود. در این فیلم بازیگرانی چون جمشید هاشم پور، حسین یاری، بهنوش طباطبایی، حمیدرضا آذرنگ، کریم اکبری مبارکه، شهین تسلیمی، آرشام طالبی و شایان شاهسون حضور دارند.

«بدون مرز»

امیر حسین عسگری از دیگر کارگردانان جوانی است که احتمال دارد با فیلم سینمایی «بدون مرز» به تهیه کنندگی مجتبی امینی در سی و سومین جشنواره فیلم فجر شرکت کند. «بدون مرز» داستان پسری را روایت می‌کند که هر روز برای ماهی‌گیری به کشتی گل نشسته‌‎ای در نقطه صفر مرزی پا می‌گذارد و آنجا را به محلی برای آرامش خود تبدیل کرده است، اما حضور غریبه‌ای این آرامش را بر هم می‌زند.

علیرضا بالدی، زینب ناصرپور، آرش مهربان، ارسلان علی پوریان بازیگران «بدون مرز» هستند. ابوالفضل جلیلی به عنوان مشاور کارگردان با این پروژه همکاری کرده است.

درباره این فیلم شنیده ها حاکی از آن است که می تواند در صورت انتخاب از سوی هیات انتخاب به عنوان یکی از پدیده های این دوره از جشنواره مطرح شود.

«دو»

سهیلا گلستانی بازیگر سینما و تلویزیون که این روزها فیلم سینمایی «میهمان داریم» به کارگردانی محمد مهدی عسگرپور را روی پرده سینما دارد، با پرکردن فرم حضور در سی و سومین جشنواره فیلم فجر، احتمال دارد که با اولین ساخته سینمایی خود با نام «دو» در این جشنواره حضور پیدا کند.

تهیه کنندگی این فیلم را پرویز پرستویی برعهده دارد و در خلاصه داستان این فیلم آمده است: بهای هر لحظه وجد را باید با رنج درون پرداخت، به نسبتی سخت و لرزآور به میزان آن وجد؛ بهای هر ساعت دلپذیر را با سختی دل گزای سال ها، پشیزهای تلخ و پر رشک. خزانه های سرشار از اشک.

از جمله بازیگران این فیلم می توان به پرویز پرستویی، مهتاب نصیرپور، سوگل خلیق، محمد ربانی، سارا قراچه‌داغی، مصطفی زند، پیمان جعفری، سارا پورصبری، الهام شعبانی، سمیه برجی، رضا مسعودی، علی احسانی، جواد فراهانی، امیر جنابی، مهرانه مهین ترابی، محمد علی سجادی، ارد زند، سمانه وفایی، منیر شاهین، حسام نورانی و... اشاره کرد.

سهیلا گلستانی و پرویز پرستویی در چند پروژه اخیر سینمایی‌شان با یکدیگر همراهی کرده اند.

«چاقی»

اما راما قویدل هم با اولین تجربه سینمایی خود با نام «چاقی» فرم حضور در سی و سومین جشنواره فیلم فجر را پر کرده است. علیرضا جلالی و حمید آخوندی تهیه کنندگی این فیلم را برعهده دارند.

این فیلم روایتی است از یک انتخاب؛ انتخاب عشق یا وجدان!

در این فیلم بازیگرانی چون علی مصفا، لادن مستوفی، مهسا کرامتی، حمید فرخ‌نژاد، جمشید جهان‌زاده، حسین ملکی، امید روحانی، کریم قربانی، فریده دریامج، امیرحسین همتی، نوید خداشناس، سُها پورحاتمی، امیرحسین آصفی و بازیگر خردسال پریا لطفعلی حضور دارند.

راما قویدل پیش از این سال ها تجربه ساخت سریال داشته است و کارگردان تازه کاری محسوب نمی شود.

«ماموریت تهران»

مهدی مظلومی از جمله کارگردانان شناخته شده تلویزیون است که این بار تصمیم گرفته با اولین تجربه سینمایی خود با نام «ماموریت تهران» در سی و سومین جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کند.

تهیه کنندگی این فیلم را مسعود ردایی برعهده دارد و فیلم داستان چند مامور است که برای جاسوسی و خرابکاری وارد ایران می شوند و با اتفاقاتی روبرو می شوند. در «ماموریت تهران» بازیگرانی چون رضا عطاران، مهدی هاشمی و لیلا اوتادی حضور دارند.

«پل خواب»

از دیگر کارگردانان جوانی که احتمال دارد در این دوره از جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشد می توان به اکتای براهنی اشاره کرد. این کارگردان جوان احتمال دارد که با اولین ساخته سینمایی خود با نام «پل خواب» به سی و سومین جشنواره فیلم فجر بیاید. این فیلم برداشتی آزاد از «جنایات و مکافات» داستایوفسکی است. کارگردان این فیلم پسر رضا براهنی نویسنده معاصر است.

«پل خواب» یک فیلم اجتماعی است که در فضای امروز روایت می شود و از جمله بازیگران این فیلم می توان به حامد بهداد، اکبر زنجانپور، آناهیتا افشار و هومن سیدی اشاره کرد.

«چهارشنبه 19 آبان»

وحید جلیلوند که به تازگی ساخت فیلم سینمایی «چهارشنبه 19 آبان» را به پایان رسانده است، نیز فرم شرکت در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر را پر کرده است و این احتمال وجود دارد که در این دوره از جشنواره حضور پیدا کند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک آگهی غیر متعارف در بخش نیازمندی های روزنامه همشهری، جمعیت کثیری را در روز مشخصی به خیابان می کشد. دخالت پلیس قائله را علی الظاهر پایان می دهد اما....

نیکی کریمی، امیرآقایی، شاهرخ فروتنیان، برزو ارجمند، آفرین عبیسی، سعید داخ، کتانه افشاری نژاد، میلاد یزدانی، سحر احمدپور، حشمت آرمیده و وحید جلیلوند از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

جلیلوند را مخاطبان تلویزیون و رادیو به خوبی می‌شناسند و صدای گرم او در مقام اجرا و برنامه‌های اذانگاهی و عرفانی زبانزد است.

«نزدیک تر»

مصطفی احمدی هم از جمله کارگردانان جوانی است که امسال با فیلم سینمایی «نزدیک تر» فرم شرکت در سی و سومین جشنواره فیلم فجر را پر کرده است.

این فیلم داستان یک خانواده است که بعد از مدت‌ها دور هم جمع می‌شوند. بهرام توکلی به همراه هستی بروشتنی فیلمنامه این فیلم را نوشتند. بهرام توکلی خود از فیلمسازان نسل جدید است که سینمای او طرفداران زیادی به ویژه در قشر روشنفکر دارد.

در این فیلم بازیگرانی چون پارسا پیروزفر، پگاه آهنگرانی، نازنین فراهانی و محمد صلاحی حضور دارند.

«مبارک»

محمدرضا نجفی امامی مدتی است ساخت فیلم سینمایی «مبارک» را به پایان رسانده است. این کارگردان نیز فرم شرکت در این دوره از جشنواره بین المللی فیلم فجر را پر کرده است.

این فیلم داستان پیرمرد نقالی را روایت می کند که با عروسک هایی که با اقتباس از شخصیت های شاهنامه ساخته شده اند، به کسب و کار مشغول است. پیرمرد بخش فراوانی از زندگی‌اش را در جهان اسطوره‌ها گذرانده و نگران روزی است که شخصیت‌های سیاه افسانه‌ای، دنیا را به سوی تاریکی و تباهی بکشانند. نگرانی او، عروسک‌هایش را وادار می ‌کند که وارد عمل شوند.

الناز شاكردوست، منوچهر آذر، امير رهبري،‌ تورج نصر و... از جمله بازیگران این فیلم هستند.

«احتمال باران اسیدی»

«احتمال باران اسیدی» نام اولین فیلم سینمایی بهتاش صناعی ها است و احتمال حضور این فیلم در سی و سومین جشنواره فیلم فجر وجود دارد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: منوچهر شصت سال سن دارد، او بازنشسته اداره دخانیات است ولی از سر بیکاری همچنان هر روز به اداره می رود. مادرش تا زنده بود آرزو داشت ازدواجش را ببیند. در حالی که منوچهر حتی دوستی هم در زندگی نداشته به جز خسرو...

از بازیگران این فیلم می توان به شمس لنگرودی، مریم مقدم، پوریا رحیمی، ارسلان عبدالهی، عیسی حسینی، حبیب پور سیفی، پروین ملکی، امان رحیمی، سینوهه دانشمند، حسن حسینیان، سام جابر انصاری، سعید پیامی پور، علی نادربیگی، نیلوفر سیاری، احمد ذبیحی و الهه بخشی اشاره کرد.

شمس لنگرودی شاعر پیشکسوتی است که ارتباط خوبی با سینما و به ویژه فیلمسازان جوان دارد و آنها را در ساخت فیلم هایشان همراهی می کند.

«تتل و راز صندوقچه»

وحید گلستان هم با فیلم سینمایی «تتل و راز صندوقچه» فرم حضور در این دوره از جشنواره را پر کرده است. این فیلم درباره بزغاله‌ای است که با اشتباهش موجب بروز یک سری مشکلات برای خود و دیگران می‌شود و تنها کسی که می‌تواند این مشکلات را برطرف کند خودش است.

در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون علیرضا خمسه، حدیث فولادوند، مهران احمدی، حسن معجونی، رضا فیض نوروزی، نادر سلیمانی، علی ابوالحسنی و غزل ذوالفقاری حضور دارند.

این فیلم همانطور که نام و داستانش پیداست برای گروه سنی کودک و نوجوان مناسب است.

«داره صبح می شه»

یلدا جبلی سال گذشته قصد داشت با فیلم سینمایی «داره صبح می شه» در جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشد اما این فیلم به جشنواره سی و دوم نرسید. به همین دلیل این کارگردان تصمیم دارد تا با «داره صبح می شه» در سی و سومین جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کند.

رويا نونهالی، مهدی احمدی، رعنا آزادی ور، بابک کريمی، اميرحسين آرمان، الهه حصاری، فريبا جدی کار، گيلدا حميدی و… از بازيگران اين فيلم هستند.

اين فيلم در چهار اپيزود ساخته شده است و هر اپيزود روايتگر يک داستان اجتماعی مستقل است، اما حضور يک شخصيت ثابت اين چهار اپيزود را به هم مربوط کرده است.

«در دنیای تو ساعت چند است»

صفی یزدانیان با فیلم سینمایی «در دنیای تو ساعت چند است» فرم حضور در این دوره از جشنواره را پر کرده است. علی مصفا تهیه کنندگی این فیلم را برعهده دارد. در خلاصه داستان فیلم آمده است: گلی بعد از بیست سال زندگی در فرانسه یک‌ باره تصمیم می‌گیرد به ایران و به زادگاهش، شهر رشت سفر کند. فرهاد در رشت به استقبالش می‌رود و می‌گوید که آشنایی قدیمی است، اما گلی اصلا او را به یاد نمی‌آورد.

علی مصفا و لیلا حاتمی بازیگران این فیلم هستند.

علی مصفا بازیگر سینمای ایران چند سالی است در مسیر حمایت از فیلمسازان جوان پا گذاشته و تهیه کنندگی آثاری از این دست را برعهده می گیرد. البته تجربه نشان داده داشتن داستانی متفاوت و نگاهی مستقل از نکاتی است که باعث همکاری مصفا با فیلمسازان فیلم اولی می شود.

«ذوب شدن پادشاه»

هوتن زنگنه پور از دیگر کارگردانانی است که فرم حضور در بخش «نگاه نو» سی و سومین جشنواره فیلم فجر را پر کرده است. «ذوب شدن پادشاه» اولین ساخته این کارگردان است که احتمال حضور آن در این دوره از جشنواره وجود دارد. غلامرضا گمرکی تهیه کنندگی فیلم را برعهده دارد.

شهرزاد کمال‌زاده، فرشید نوابی، لیلا زارع، نسیم ادبی، سینا رحمانی و فرخ نعمتی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

در خلاصه داستان «ذوب شدن پادشاه» آمده است: رمانی پرفروش به چاپ رسیده است. داستانی که ماجراهای عاشقانه دو زوج را روایت می‌کند اما انتهای داستان تراژیک است و این پایان، قهرمانان رمان را برعلیه خالقشان برمی‌آشوبد اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود...

«روز مبادا»

«روز مبادا» نام فیلمی است که فائزه عزیزخانی با آن فرم شرکت در این دوره از جشنواره را پر کرده است. تهیه کنندگی «روز مبادا» را نگار اسکندرفر و محمد احمدی برعهده دارند. در این فیلم بازیگرانی چون هدیه تهرانی، شیرین آقارضا کاشی، ولی اله عزیزخانی، وحید عزیزخانی، مجید عزیزخانی، سمیرا مدنی، فرزانه گرایلی، شانی عزیزخانی، حسین کاکاوند، اعظم دهقان منشادی، بهروز فروغی، فاطمه گرایلی، فرهنگ لرستانی حضور دارند.

فیلم داستان مادری است که هوای رفتن کرده و زندگیش رنگ دیگری گرفته، اما اهل خانه او را باور نمی کنند.

«ماهی سیاه کوچولو»

«ماهی سیاه کوچولو» اولین فیلم بلند مجید اسماعیلی است. این کارگردان برای حضور این فیلم در جشنواره فیلم فجر فرم حضور در جشنواره را پر کرده است. مریلا زارعی، مصطفی زمانی و همایون ارشادی از جمله بازیگران این فیلم هستند.

داستان فیلم سینمایی«ماهی سیاه کوچولو» در دهه 60 می گذرد و در خلاصه داستان این فیلم چنین آمده است: اگر ناگهان پرنده ها به پرواز درآمدند، یعنی دشمن پشت بوته هاست اما اگر پرنده ای پرید شاید پی دانه ای می رود جنگجویان خطاکار تنها به پیروزی فکر می کنند پس بدیهی است که به سمت هر جنبشی پشت بوته ها یورش می برند اما جنگجویان خردمند که حواس، درک و عکس العمل شان را یکپارچه کرده اند تفاوت پروازهای دسته جمعی و تنها را می دانند. آنها آگاهی بر نشانه ها را طی آموختن «آئین دلاوری» زیست کرده و می دانند موقعیت پس از پیروزی مهم است نه پیروز شدن.

حضور مریلا زارعی در نقشی متفاوت از ویژگی های این اثر است. زارعی سال گذشته با فیلم «شیار 143» سیمرغ فجر را برد و انتظارها از او برای ایفای نقشی متفاوت بالا رفته است.

«مهمان»

این احتمال وجود دارد که بهزاد رفیعی نیز با فیلم سینمایی «مهمان» در سی و سومین جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کند. این فیلم نیز جزو آثاری است که فرم حضور در جشنواره را پر کرده است و تهیه کنندگی آن را جواد نوروزبیگی برعهده دارد و از محصولات حوزه هنری به شمار می رود.

مجید نیكی، نسرین بابایی، میلاد حسین پور، یوسفعلی جانپور، شیرین خسروی، صبا مهدوی، مهرداد بخشی، ابوذر آستانی، مریم جلالی پور، صغری حسن زاده، سعید رایحی، رضا فتحی، اكبر پور پاك نیا، علی علیجانپور، بهمن حقیقی، محمد نوری و علیرضا عباسی بازیگران این فیلم هستند.

با توجه به رویکرد حوزه هنری باید منتظر تماشای اثری متفاوت بود.

«ما متهمیم»

حامد امرایی از جمله کارگردانان جوان سینمای ایران است که با فیلم سینمایی «ما متهمیم» فرم حضور در سی و سومین جشنواره فیلم فجر را پر کرده است. این فیلم سینمایی درباره قاری قرآنی به نام یاسین است که به علت ریاکاری پدرش در سوءاستفاده از موفقیت او به خانه پدربزرگ خود در شمال کشور پناه برده است. پدر یاسین برای بازگرداندن پسر راهی را می رود که در نهایت منجر به تجدید نظر در رفتارش می شود.

پریوش نظریه، حمید فرخ نژاد، یوسف مرادیان، رضا توکلی، جعفر کرمی، احمد مهیاری، مصطفی نظام اسلامی، حمید حسین زاده و اویس اردوباری از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند و محسن علی اکبری تهیه کنندگی این فیلم را برعهده دارد.

«موقت»

امیر عزیزی نیز با فیلم سینمایی «موقت» فرم حضور در جشنواره فیلم فجر را پر کرده است. تهیه کنندگی این فیلم را حسن آقاکریمی برعهده دارد.

در خلاصه داستان فیلم «موقت» آمده است که خانواده‌ای همزمان با اسباب کشی و جابجایی خانه‌ شان ناخواسته درگیر ماجرا و مشکلاتی می‌شوند.

پگاه آهنگرانی، نگارجواهریان، نازنین فراهانی، طاهره زندیان، ساناز عزیزی و بابک کریمی در این فیلم به ایفای نقش می پردازند.

«چهار اصفهانی در بغداد»

سید محمدرضا ممتاز از دیگر کارگردانانی است که شانس حضور خود را با فیلم سینمایی «چهار اصفهانی در بغداد» در سی و سومین جشنواره فیلم فجر امتحان می کند. داریوش باباییان تهیه‌کننده این فیلم سینمایی است.

اکبر عبدی، نسرین مقانلو، جعفر دهقان، قاسم زارع، ارژنگ امیرفضلی، افشین شاه‌صناعی، کاظم افرنگ‌نیا، کیمیا باباییان، پوراندخت مهیمن، سیروس کهوری‌نژاد، محمود مقامی، فرید فرده‌ای، گوهرشاد مهابادی و احسان فدایی از جمله بازیگران این فیلم هستند.

«چهار اصفهانی در بغداد» طنزی اجتماعی است که در حاشیه دفاع مقدس اتفاق می‌افتد.

همچنین فیلم هایی چون «ناهید» به کارگردانی آیدا پناهنده، «گیتا» مسعود مددی، «دریا موج کاکا» علی سرآهنگ، «در مدت معلوم» وحید امیرخانی نیز فرم حضور در سی و سومین جشنواره فیلم فجر را پر کرده اند.

گزارش از نیوشا روزبان