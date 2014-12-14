۵۲ کتابخانه در مازندران در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین باقری عصر یکشنبه در چهلمین جلسه کتابخانه های عمومی در سالن شماره دو استانداری مازندران با بیان اینکه تاکنون ۷۰ درصد اعتبارات تخصیص یافته پرداخت شده است، اظهار داشت: در سطح استان مازندران ۴۰۳ باب کتابخانه دولتی، خصوصی، مساجد، کانون فکری کودکان و نوجوانان، مدارس و دستگاه های اجرایی در حال فعالیت است.

وی بیان کرد: برای رفع مشکل نویسندگان ۱۰۰ نسخه کتاب آنها به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان خریداری و در کتابخانه های عمومی استان توزیع شد.

سرپرست کتابخانه های عمومی استان با اشاره به اجرای طرح یک پارک یک کتابخانه، اذعان داشت: شهرداری ساری برای ساخت کتابخانه در ۴ پارک اعلام آمادگی کرد و امیدواریم شهرداری های دیگر هم در این امر با کتابخانه های عمومی همکاری و مشارکت کند.

باقری به تهیه اطلس کتابخانه های عمومی مازندران از سال ۸۹ اشاره کرد و با بیان ارتقاء درجه ۴ کتابخانه در استان افزود: خیرین کتابخانه ساز در توسعه فضای کتابخانه های عمومی و افزایش سرانه مطالعه بسیار تاثیرگذار است.

باقری تصریح کرد: تفاهمنامه ای با اداره کل حمل و نقل و پایانه استان برای تبلیغات جاده ای کتابخوانی امضاء شد.

وی از تخصیص ۲۰ میلیون تومان اعتبار برای تجهیز کتابخانه شیعه شناسی در ساری خبر داد.

همچنین حسین اسلامی مسئول ساری شناسی از راه اندازی بزرگترین موزه فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان در پهنه کلا ساری خبر داد و افزود: راه اندازی این موزه یک کار بسیار ارزشمند است و در آن سنگ قبرها، درب های قدیمی و دیگر اشیای تاریخی به نمایش گذاشته می شود.